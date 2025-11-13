風災戶以帆布覆蓋屋頂？ 陳金德︰多是產權複雜或無人居住

工程會主委陳金德指出，丹娜絲風災少數受損戶仍帆布覆蓋屋頂，是因為產權複雜、甚至是無人居住，因此，屋主不願意進行修繕。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕行政院公共工程委員會今在立法院進行業務報告，其中國民黨立委洪孟楷質疑丹娜絲風災災後復原至今已4個多月時間，但仍可看到部分受損房屋的屋頂仍由帆布蓋住，並未進一步進行修繕，工程會主任委員陳金德指出，目前少數帆布覆蓋屋頂的住宅是因為產權複雜、甚至是無人居住，因此，屋主不願意進行修繕。

陳金德指出，針對不願意修繕的戶別，也再請地方官員，甚至是區公所同仁逐戶詢問所有權人修繕意願，若不願意修繕則簽署相關不同意修繕的文件，甚至鼓勵受損的住宅進行拆除，其中拆除費以及廢棄物去化等相關費用則免費。

針對丹娜絲災後復原工作進度，陳金德表示，此次媒合民間290家營造廠商組成技術支援團隊，並媒合協助民宅修繕，進一步彙整民宅媒合修繕戶統計，其中臺南市受災民宅已完成簽約1192 戶（含313戶弱勢戶）、目前完工1066戶，而嘉義縣完成簽約176戶（含65戶弱勢戶）、已完工 170戶，且相關市、縣政府完成家園復原慰助金發放戶數將6萬戶、發放金額達14.55億元。

至於，花蓮馬太鞍溪堰塞湖的災後重建進度，陳金德指出，將在明年6月前完成通往堰塞湖的便道開通，便道一開通則有利於大型機具進場作業。

小標：希望便道在明年6月前開通

鳳凰颱風剛過，蘇澳出現淹水情形，陳金德表示，蘇澳是全臺最常下雨的地方，而蘇澳分洪道經費昨日由行政院院長卓榮泰宣布正式核定，希望3到4年能夠完工。＃

