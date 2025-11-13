他只花3.1萬開啟副業 如今「年賺超過3億」親曝翻身心路

Cam Meekins在2014年與兄弟一起創立品牌，專賣高品質英式馬芬。

〔財經頻道／綜合報導〕一名曾在美國大唱片公司出道、巡迴全國的饒舌歌手，從沒想過自己有一天會靠「副業」發財。如今，他與兄弟共同創立的「英式馬芬」品牌，已成為美國食品市場的新星，這副業讓他月賺10萬美元（約新台幣311萬元），年營收達8位數美元（至少約新台幣3.1億元），這一切，始於一台二手攪拌機與1000美元（約新台幣3.1萬元）的啟動資金。

外媒報導，現年32歲的饒舌歌手Cam Meekins，原本是唱片公司Atlantic Records的簽約音樂人，親自製作、編曲、巡演，全心投入音樂事業。但他同時懷抱創業夢想，2014年與兄弟Kyle、Nick一起創立品牌Stone & Skillet，專賣高品質英式馬芬。

他的哥哥提出構想將「高級馬芬」供應給波士頓的高檔早午餐餐廳，用更親民的價格打入市場。於是，三兄弟在公寓裡烘焙、親手送貨，湊了1000美元買麵粉與攪拌機就開始副業。Meekins回憶說「那時我們只希望能賣出20包馬芬」，沒想到幾個月後，在市集被食品超市Whole Foods的採購人員看上，才意識到自己能打入零售通路。

2020年疫情爆發，同年他接任CEO。那一年，他們的父親因病去世了，父親是他們最信任的顧問和最好的朋友。這場家庭巨變，反而讓他們更加堅定要把公司做大。

創業第二年，Stone & Skillet首次達成單月營收10萬美元。Meekins形容那是「夢醒時刻」，他說「我們突然意識到，這不是玩票，而是一門真生意。」如今，Stone & Skillet已進駐全美大型連鎖超市，銷售額突破數8位數美元，並持續以「年年翻倍」速度成長。

Meekins坦言，創業初期最大的體悟，是「創業不只是事業，而是一種生活方式」，身心健康與事業表現緊密相連。他說「我學會了放下電腦、去健身房、曬太陽、陪伴妻子和朋友。當我保持平衡，解決問題的能力也更強。」他每天的行程都從晨間散步與咖啡開始，之後開會、處理專案，晚上保留給家人。「事業永遠不會關機，但你可以改變環境，讓自己保持新鮮感。」

Meekins強調，「最重要的事，就是行動。去見人、參加活動、創造機會。動起來，就會帶來連鎖效應。」他也鼓勵創業者學會信任自己，「相信你的直覺，因為大多數人沒做過、也永遠不會做你正在做的事。既然你敢跳進創業這條路，就代表你已經知道得比你以為的多。」

從錄音室走進烘焙室，Cam Meekins用另一種節奏打出成功的節拍。從副業到8位數企業，他用行動證明「創業沒有固定公式，只有不放棄的人生態度。」他笑著說「每天都不一樣，但最棒的是，我能與志同道合的夥伴一起打造屬於我們的事業。」

