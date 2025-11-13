7旬老夫妻昔傾盡積蓄買房 誤踩「退休陷阱」20年後慘淪賣房求生

日媒以真實案例揭示，許多銀髮族的共同焦慮，為了「老後的安全感」而買房，卻反而被房貸困住。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「年紀大了就租不到房」這樣的話，許多人都聽過，也因此許多人會急著在退休前買房，卻可能會導致晚年面臨意想不到的經濟困境。日本一對72歲的老夫婦，當年因擔憂「年紀大就租不到房」，為了安心退休養老，他們傾盡積蓄買下房子。然而，他們因恐懼和誤解而買房，20年後卻被沉重房貸壓得喘不過氣，為了還債退休後還得繼續工作、健康崩潰，最終淪落到賣房求生。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的鈴木一郎（化名）與妻子惠子（化名）大約在20年前時，長期租屋住在公寓，他們對自己的未來越來越感到焦慮。當時社會上盛傳「年紀大就租不到房」，兩人聽進去了，擔心老了被房東拒租，他們決定「趁還能貸款」時買下人生第一間房。

請繼續往下閱讀...

他們看上一間屋齡15年的中古公寓，總價2950萬日圓（約新台幣592萬元）。夫妻倆拿出所有積蓄450萬日圓（約新台幣90萬元）作頭期款，剩下的2500萬日圓（約新台幣502萬元）以房貸支付。銀行業務保證「最遲80歲前就能還清」，讓他們以為能安心度過餘生。然而，退休前的現實比想像殘酷。

子女教育費、日常開支不斷增加，根本無力提前還款。60歲時，一郎領到1200萬日圓（約新台幣241萬元）退休金，卻只能拿出300萬日圓（約新台幣60萬元）來還貸。更糟的是，他退休後繼續再聘，公司卻經營不善，薪水銳減到每月僅15萬日圓（約新台幣3萬元），而房貸每月要繳11萬日圓（約新台幣2.2萬元），兩人合計收入根本不夠用。

進入領年金生活後，每月收入約21萬日圓（約新台幣4.2萬元），扣掉貸款與生活費幾乎所剩無幾。兩人只得繼續打零工補貼開銷，但年紀漸長，體力吃不消。長年壓力下，惠子出現憂鬱症狀，連工作都難以持續；一郎也感嘆「這樣的日子還要撐多久？也許我已經到極限了。」

那間他們以為能「安穩終老」的家，反而成了無法逃脫的負擔，一郎苦笑地說「原本想守住一個家，沒想到變成了壓垮我們的枷鎖。」最終，夫妻倆決定忍痛賣屋，公寓售出約1150萬日圓（約新台幣231萬元），扣掉未還清的250萬日圓（約新台幣50萬元）房貸與仲介費後，手上僅剩約780萬日圓（約新台幣157萬元）。他們搬進租金低廉的公營住宅，生活支出降到每月12萬日圓（約新台幣2.4萬元），終於能喘口氣。

專家指出，許多日本中高齡族群誤信「老了租不到房」，因此提前購屋，卻被長期貸款壓垮。事實上，隨著高齡化社會擴大，愈來愈多房東願意接受年長租客，也有公營住宅、民間租屋補助及「附設服務高齡住宅」等方案。他們的故事，揭開了許多銀髮族的共同焦慮，為了「老後的安全感」而買房，卻反而被房貸困住。真正的安心，不在於「擁有」一間房，而是「能夠好好生活」的自由。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法