獨家》保險理賠無望？煙波蘇澳30輛泡水車恐自賠 全因火險少了「這一項」

蘇澳暴雨，煙波飯店地下室淹水，約30輛車泡湯。（民眾提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕鳳凰颱風影響，宜蘭「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室淹水，30多台車泡在水中，飯店業者表示已連繫保險公司，會負起理賠責任。不過，若煙波宜蘭聯繫了產險公司，恐怕不樂觀，因為投保的商業火險疑似未附加颱風洪水險，且公共意外責任險保額也僅有最低要求的「300萬元」，停車場泡水車輛的最後理賠責任，恐怕全都得自己負擔。

宜蘭蘇澳地區11日降下暴雨，降雨創史上第2高，導致當地嚴重受創，有煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的住客在社群平台貼文，控訴飯店業者不允許住客開車出停車場，導致後續地下停車場遭洪水灌入，約30輛旅客車輛受困泡水，煙波飯店隨後也公開表示，提供房費全免、接駁補助，並「會賠償」，已「協助登記、聯繫保險公司」處理理賠。

請繼續往下閱讀...

台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元指出，當飯店停車場淹水，若要其中受損車輛都可獲得理賠，飯店業者可透過2種方式來安排保單，第一種是由飯店投保商業火險並附加颱風洪水險，同時加保「地下停車場附加條款」，這樣的保單設計，只要飯店停車場淹水，不論責任，產險公司就會依據保單限額來理賠，例如給予每台車定額賠償，是最單純的分散風險方式。

第二種方式則是法令規定須投保的「公共意外責任險」並附加颱風洪水保障，但要獲得理賠，前提必須是「依法應負賠償責任」，當業者的確對住客有應負起的責任，才會啟動此保單。由於此次的損失是因為「降雨」，屆時產險公司是否會予以理賠，必須同時檢視此次的降雨量是否超過防洪設計，對比當初停車場的防洪排水標準，是否依照法規的防洪標準設計，來確認飯店是否有「過失」。

不過，昨日發聲明信誓旦旦表示「會賠」的煙波蘇澳，在聯繫產險公司後，可能「臉都綠了」。據了解，該飯店的保險僅由一家國內產險公司承保，遺憾的是，其投保的商業火險並未附加颱風洪水險，淹水的損失無法獲得理賠；至於依規定要投保的「公共意外責任險」，保額也僅有最低要求的｢300萬元｣，根本不夠賠，最後30多台車的理賠損失，都得由煙波蘇澳自行承擔。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法