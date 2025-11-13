資策會遊戲消費者調查 81.4％台灣網友玩數位遊戲、最想免費玩

資策會公布遊戲消費者調查，81.4%台灣網友玩數位遊戲、最想免費玩。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕資策會產業情報研究所（MIC）發布數位遊戲消費者調查，結果顯示，高達81.4%台灣網友有遊玩數位遊戲的習慣，較前一年69%成長逾一成。

整體玩家常玩的遊戲類型，以手遊（83.9%）穩居首位，且較前一年成長6.9%，也與第二名的電腦遊戲（26%）差距從52.4%擴大至57.9%。不過，第三名的主機遊戲（24.4%）成長最顯著，增加7.2%、第四名網頁遊戲（13.9%）小幅成長1.7%。比較年齡層差異，18-24歲玩家更常玩手遊（87%）、25-34歲玩家更常玩主機遊戲（36.4%）、18-34歲玩家也更常玩電腦遊戲，約四成。資深產業分析師張真瑜分析，整體遊戲市場仍是以手遊與電腦遊戲的發展潛力最佳，而主機遊戲的成長主要與新機的推出，以及相繼於2025年推出新遊戲，進而帶動玩家遊玩有關。

僅3成5有付費習慣 且年減1成

資策會MIC表示，整體玩家有35.5%有付費習慣，較前一年下降一成左右，其中18-34歲玩家有更高比例有付費習慣，近五成。資深產業分析師張真瑜分析，疫後玩家付費能力下滑已成為全球趨勢，而社群、影音等其他娛樂也會排擠消費者的資源，加上消費者更習慣免費內容，在付費上趨向精打細算。整體玩家「只想玩免費遊戲」的風氣興盛，不過免費遊戲已衍生多種獲利策略，先以免費誘因吸引下載，再透過如遊戲內廣告、遊戲商城等吸引玩家掏錢，機制設計已相當成熟。

關注玩家的每月遊戲花費，有72.1%每月花費1,000元內，相較前一年（70.7%）略有增加。整體來看，每月花費300-500元最多（23.5%），次多為500-1,000元（22.5%），其中35-44歲玩家每月花費3,000元以上（10.4%）為全年齡之冠。資策會MIC表示，玩家付費動機的前五名依序為「解鎖更多遊戲內容、獲得個性化角色道具/服裝/皮膚、購買新的資源/工具/武器、購買限量版遊戲功能與道具，以及希望贏得比賽」，其中「希望贏得比賽」有顯著成長，且首度躍升前五名。

45.3%網友 每天都會遊玩數位遊戲

根據資策會MIC調查，有45.3%網友每天都會遊玩數位遊戲，而每週遊玩2-3次者占20.1%，其中18-34歲約五成每天遊玩。進一步關注玩家的遊戲時間，最多數玩家每日花費30分鐘至1小時（33.4%），其次是1至2小時（28.2%），整體有高達75.6%玩家每日花費2小時內遊玩，且全年齡層皆集中於此區間。關於遊玩的時段，最多數玩家常在平日晚上玩遊戲（48.2%），其次是週末晚上（38.3%），也有不少玩家只要有時間就玩（22.6%）。

資策會MIC針對網友參與電競遊戲的行為進行調查，38.3%網友曾參與電競相關活動，其中28.4%為本身有遊玩遊戲，不過，透過觀看直播比賽（38.6%）與關注新聞（30.1%）參與的比例更高，另外，透過線上/線下電競比賽參與有18.6%，以及18.1%有追蹤/訂閱電競選手/戰隊的社群。針對網友在電競設備的購買經驗，46.8%網友曾購買電競設備，前五名以滑鼠/鍵盤（51.4%）居冠，其次依序為耳機（43.6%）、滑鼠墊（27.8%）、螢幕（27.6%）與主機（27.4%）。進一步關注網友在電競活動或遊戲的每月花費，可發現43.4%網友有相關經驗，16.8%每月花費300元內、15.9%花費300-1,000元，而每月花費1,000-2,000元以上的網友占5.1%。

針對個別類型遊戲，首先關注常玩比例最高的手機遊戲。資策會MIC表示，習慣每日登入手遊的玩家比例從87.9%上升至89.2%，且有61.7%手遊玩家每日活躍遊玩的手遊數量介於1-2個，常玩類型前三為益智解謎（44.9%）、經營模擬（22.8%）與角色扮演（18.7%），其中，益智解謎較前一年成長8.9%。資深產業分析師張真瑜指出，有70.1%手遊玩家只想玩免費遊戲，較前一年提升近一成；針對手機付費玩家的消費金額，每月願付1,000元以上者減少8.2%、願付500元內上升9.9%，如何提升免費玩家黏著度與付費機制設計已成為業者的關鍵挑戰。調查顯示，吸引手遊玩家願意下載新遊戲的前三名因素，為「免費、有空檔就能玩、體驗佳」。

進一步關注常玩比例成長最大的主機遊戲，資策會MIC表示，針對玩家所持有的主機，69.8%主機遊戲玩家擁有任天堂Switch、41%擁有PlayStation，而28.8%擁有Xbox，前三名熱門遊戲主題為動作冒險、競技類與益智類。就付費意願分析，主機遊戲玩家更願意在遊戲上花錢，近半年內有過半（51.4%）玩家有付費經驗，且25-54歲族群曾付費比例皆在五成以上。針對吸引玩家購買動機，相較於手遊以免費因素奪冠，主機遊戲玩家更看重「遊戲體驗佳、喜愛遊戲本身特色、喜歡遊戲畫面與設計」。針對主機付費玩家的消費金額，以每月花費100-300元的比例最高（26.6%）、次高為300-500元（23.9%），整體而言，每月付費超過1,000元者占20.2%。

這項調查期間於2024年Q4，採網路調查，有效樣本數1,068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差±3.0%

