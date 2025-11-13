他擁1600萬存款爽退！為圓夢偷買超跑妻炸鍋

他擁1600萬存款、月領7.6萬爽退！為圓夢偷簽1份進口豪車合約，妻得知氣炸了。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有8000萬日圓（約新台幣1600萬），月退俸38萬日圓（約新台幣7.6萬）的74歲男誠一（化名）在70歲正式退休，然在退休6個月後，他瞞著妻子偷偷簽了1份800萬日圓（約新台幣160萬）進口跑車合約後，笑著對妻子加奈子（化名）說，這是他長久的夢想，且今天的一切都是靠自己努力得來時，加奈子驚呆說，你覺得是誰在背後支持你呢？ 之後，與先生進入冷戰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「我再也無法恨他了。但是…我希望他能更體貼一些。」結婚50年的加奈子說。

誠一（化名）在1974年，也就是石油危機之後不久，加入了１家大型電子產品製造商，他是１位典型的“企業戰士”，經歷了日本經濟高速成長的最後階段，享受著終身僱傭制和優厚的福利待遇。即使退休後，他仍然繼續擔任關聯公司的顧問，直到70歲。

加奈子大學三年級時，兩人奉子結婚，婚後住在誠一公司的公寓，雖然房租便宜，但對１個年輕的妻子來說，這是一個令人窒息的世界。

由於她是『新太太』裡最年輕的，所以總是很體貼老公主管的妻子們，她每天早上掃地、澆花，還安排公共區域的清潔工作。孩子出生後，還負責‘公司宿舍的兒童俱樂部’，感覺職場的等級制度也延伸到了家裡，所以她不敢放鬆。

40多歲時，誠一成為了經理，50多歲時，他成為了總部的總經理，退休後，他繼續在１家關聯公司擔任顧問，直到70歲，他積攢了約8000萬日圓（約新台幣1600萬），其中包括退休福利，另他的月退休為38萬日圓（約新台幣7.6萬），從外人看來，這似乎是人人艷羨慕的理想退休生活。

然而，在70歲正式退休６個月後，誠一竟然瞞著妻子，簽了1份購買豪華進口敞篷車的合約，當丈夫笑著說「這是我長久以來的夢想」時，加奈子震驚得說不出話來。

交付的車是１輛深紅色的雙座跑車，價值近800萬日圓（約新台幣160萬），它無法帶著女兒或孫子一起駕駛，加奈子心中怒火中燒，心想：“你這是在用家裡的錢來實現自己的夢想嗎？” “當他得意洋洋地說‘我今天的一切都是靠自己努力得來的’時，我簡直驚呆了。你覺得是誰在背後支持你呢？” 之後，加奈子好幾天都沒跟丈夫說話。

直到女兒的一句話，才驅散了家裡的寒意，女兒說：「爸爸，你離開公司後也會感到孤獨。你也想做做夢，對吧？」這句話讓加奈子稍微平靜了一些，她提議道：「我們買輛全家人都能用的車吧。」在女兒的鼓勵下，丈夫終於同意了。３年後，他們放棄了敞篷車，買了１輛可以容納孫子女的轎車，從那以後，他們一起外出的次數變多了，關係也逐漸改善。

理財專家表示，誠一和妻子經濟上沒有後顧之憂，他們每月退休金38萬日圓，積蓄約8000萬日圓，每月生活開支約40萬日圓。單從數字來看，這似乎足以安享晚年。然而，現實是，金錢並不能阻止情感崩潰。

專家進一步指出，我經常聽到客戶抱怨：“丈夫總是待在家裡，我感覺很壓抑”，或者“我們總是因為如何花錢而爭吵”。那麼，該怎麼辦呢？第１步是重建超越金錢的溝通。例如，在經歷那場風波後，加奈子和丈夫決定“一起散步”，“每週外出吃１次午餐”。

「外出時，我們的談話似乎會變得更加輕鬆。最近，我丈夫開始主動說『謝謝』了。」加奈子笑著說。

佳奈子進一步指出，在他們的金婚紀念日，誠一先生買了１小束花。雖然他沒有說什麼特別的話，但這個舉動讓她非常開心。

「就這麼簡單，卻感覺卸下了50年的重擔。」退休生活需要的不只是金錢。再次用言語表達對「共同度過的時光」的感激之情，也是退休生活中重要的一筆財富。

