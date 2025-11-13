烤雞必買！主廚欽點好市多6款「俗夠大碗」商品曝光

烤雞必推！主廚點名好市多6款「俗夠大碗」商品1次看。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕廚師擅長大量購買東西，透過批量訂購食材，是保持餐廳食物價格實惠的關鍵之一，而在採買家中所需用品時，許多專業廚師會在好市多（Costco）尋寶，因有些產品在Costco更便宜，因為它們是批量銷售的，另，有些產品即使不大量購買，價格也低於競爭對手，而烤雞、洗潔精、牛排等6項商品，是主廚點名便宜又大碗必買的商品。

美媒《Food&wine》報導，從昂貴的豪華肉類到需要庫存的日常主食，以下6種商品，是主廚可為荷包大省錢的必買品。

1、Fishwife 長鰭金槍魚辣橄欖油

Costco不乏金槍魚罐頭選擇，但2019年F&W最佳新廚師 Caroline Glover 特別喜歡Fishwife。“我很高興 Costco 推出了我最喜歡的品牌之一，”她指出。

除了煙熏虹鱒魚外，Costco以 3.2 美元左右的價格出售3罐15盎司的辛辣橄欖油長鰭金槍魚罐裝，比Fishwife 網站上的價格32美元低得多。格洛弗解釋說，這是1種多功能的食品儲藏室主食，他說：“我們通常冰箱裡總是有金槍魚沙拉，但它也是我製作蔬菜沙拉和調料的首選配料之一。

2、洗潔精

2009年F&W最佳新廚師 Jon Shook 在食材方面並不是1個大批量買家，但他確實依賴Costco購買洗潔精等日常必需品。“我喜歡去 Costco，”他說。1997 年F&W最佳新廚師 Keith Luce也是如此，他也轉向 Costco 購買日常清潔用品。

Costco 出售可用於補充皂液器的巨型洗潔精罐，例如 90 液量盎司的 Kirkland Ultra Shine 洗潔精容器，售價僅為10美元（約新台幣310元），或1大盒 The Unscented Company 的肥皂補充盒，55 液量盎司售價338美元（約新台幣1.04萬）。

3、牛排

“我喜歡從 Costco 批量購買的商品是整塊原始的，例如肋眼牛排或紐約牛排，”2011 年 F&W 最佳新廚師 Viet Pham 說。

購物者此前曾在網上證明，通過在 Costco 購買1整塊牛腩，將其切成單獨的牛排，然後冷凍直到烹飪，每磅肉可以節省幾美元。4、Cascahuín Plata 48 龍舌蘭酒

“現在我沒有餐廳，也沒有批發採購的機會，我在 Costco 買了很多東西，”1995 年 F&W 最佳新廚師 Traci des Jardins 指出。“如果你經常去，會有一些令人驚奇的發現。”

除了魚子醬、熟食和精美奶酪，des Jardins 還一直關注優質龍舌蘭酒，她最近發現了她最喜歡的龍舌蘭酒之一：Cascahuín Plata 48%。其他顧客也設法在超市買到了這款優質瓶子，售價為 70 美元（約新台幣2170元），比許多在線零售商的標價低約15美元（約新台幣465元）。

如果您在當地的 Costco 找不到此產品，您可以隨時選擇一升瓶裝的 Kirkland Signature Reposado 龍舌蘭酒，價格為16美元（約新台幣496元）。

5、Terra Delyssa 有機特級初榨橄欖油

“時不時也有非常好的橄欖油，”des Jardins 強調說。“我最近發現了 Terra Delyssa 有機特級初榨橄欖油，非常好吃。”

1瓶1公升的突尼斯橄欖油在 Terra Delyssa 網站上售價20美元（約新台幣620元），但在 Costco，您可以以幾乎相同的總價購買兩瓶1升的橄欖油，而兩入只需20美元。

6、Kirkland 招牌烤雞

2019 年 F&W 最佳新廚師布雷迪·威廉姆斯 （Brady Williams）總是在 Costco 買1隻烤雞，他1週內在家吃幾頓飯。“我們通常會挑選它，做三明治作為學校午餐，或者用它來做其他菜餚，”廚師說。

好市多烤雞是製作雞肉餡餅或平底鍋玉米片的絕佳捷徑蛋白質，也是在養家糊口的同時省錢的必經之路。

