焦點股》漢唐：第3季獲利創新高 強勢漲停

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室設備工程廠漢唐（2404）昨公告第3季稅後淨利達30.37億元、每股稅後盈餘16.11元，創單季獲利新高，累計前3季稅後淨利64.24億元，賺超過3個股本，每股稅後盈餘34.07元，創同期新高並超越去年全年。營運利多激勵漢唐今股價開高走高，盤中強勢漲停，達821元、一舉上漲74元，截至11點31分，成交量2676張，漲停委買張數495張，帶動廠務工程族群股價也紛上漲。

漢唐是護國神山建廠的無塵室工程主要供應商，受惠工程認列案增多、業外收益等有利因素，帶動第3季財報創佳績，單季營收192.35億元，季增30.1％、年增達72.45％；營業利益32.01億元，季增16.82％、年增37.39％，加上業外收益6.17億元，稅後淨利達30.37億元，季增1.17倍、年增73.56％，每股稅後盈餘16.11元，創單季獲利新高。前3季稅後淨利64.24億元、年增52.37％，每股稅後盈餘34.07元，創同期新高。

漢唐10月自結營收62.66億元，月減13.64％、年增56.62％，創歷年次高，累計前10月營收518.04億元、年增33.59％，創同期次高。

