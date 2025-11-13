聯電攜手Metalenz，以40奈米量產臉部辨識創新影像感測器。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2330）今（13）日宣布與超穎表面（Metalenz ）合作，藉由聯電的晶圓製程技術與製造規模，將Metalenz的創新技術整合至影像感測器，大幅降低現有臉部解鎖方案的成本與複雜度，以推動導入消費性電子、行動裝置及物聯網平台應用，並為機器視覺與人工智慧領域開啟全新的里程碑，聯電表示，這項合作已進入準備量產階段。

聯電表示，Metalenz突破性的臉部辨識解決方案Polar ID，已透過與該公司的合作進入量產階段。Polar ID是一小巧的偏振式生物辨識解決方案，運用Metalenz的超穎表面技術，即使是最具挑戰性的小尺寸裝置也能輕鬆整合，將金融支付等級的安全性與先進感測能力帶入各類裝置。Polar ID 結合偏振感測超穎光學透鏡（meta-optic）與先進的演算法，能夠在單張影像中擷取更多資訊，如材質與輪廓資訊，實現安全的臉部辨識，從而大幅降低現有臉部解鎖方案的成本與複雜度。

請繼續往下閱讀...

聯電指出，Metalenz已能夠在搭載 SnapdragonR 行動處理器的智慧型手機示範平台上，展示其將偏振感測超穎光學元件直接整合至影像感測器上的創新產品。聯電採用40奈米製程製造超穎光學透鏡層，並利用晶圓對晶圓鍵合技術完成感測器整合，憑藉著聯電的12吋晶圓製造能力與供應鏈品質，Metalenz已準備好進入量產，推動Polar ID廣泛地導入消費性電子、行動裝置及物聯網平台應用。

Metalenz執行長暨聯合創辦人Rob Devlin 表示，結合Metalenz的超穎表面創新與聯電的製程技術與製造規模，Polar ID已準備好滿足大量消費性電子市場的需求，並將安全、實惠的臉部辨識技術帶入數十億台裝置。Metalenz是超穎表面市場的關鍵推動者，第一代技術已在市場上取代現有的鏡頭堆疊感測方案。隨著安全、便利的生物辨識需求在消費性裝置及物聯網應用領域的快速成長，Polar ID以最小、最精簡的尺寸規格提供安全臉部辨識，讓先進感測技術不再侷限於高階產品，得以拓展至前所未有的應用領域。

聯電技術研發副總經理徐世杰表示，聯電與Metalenz在2021年開始合作推動超穎表面技術商業化，並成為其下一代偏振影像模組的主要量產夥伴。這項合作不僅有助於聯電持續拓展感測器與超穎表面整合技術的解決方案，也讓聯電在這項創新的影像技術進入市場時，扮演先驅的角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法