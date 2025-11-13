柏林愛樂感謝台積德國設廠 魏哲家昨晚率高層觀賞

（取自許美華臉書）

〔記者洪友芳／新竹報導〕由首席指揮基里爾・佩特連科（Kirill Petrenko）率領的柏林愛樂再度訪台，11日起在臺北國家音樂廳展開演出，台積電文教基金會是主要贊助單位，台積電董事長暨總裁魏哲家昨晚率多位董事及經營團隊前往觀賞精彩的演出，音樂會演出前有個貴賓酒會，他幽默致詞說，他從來沒有聽過柏林愛樂，為了增加氣質而來聆聽，逗得全場哈哈笑。

柏林愛樂總監則感謝台積電去德國德勒斯登投資蓋廠，但他回以幽默地提到，1882年創團的柏林愛樂已達143年歷史，比1987年成立的台積電歷史悠久很多，與會者有感而發，沒想到柏林愛樂來台也會講到台灣半導體，顯見台積電在全球知名度不輸柏林愛樂，重要性不言可喻。

台積電活動一個接一個，繼上周六運動會之後，本周一、二召開董事會，忙完運動會與董事會後，魏哲家昨晚率董事們及經營團隊成員前往國家音樂廳觀賞柏林愛樂來台的第二場演出，台積電文教基金會是這次柏林愛樂的主要贊助單位，基金會董事長同時也是董事成員的曾繁城昨天一早就搭乘高鐵赴台北，等著觀賞晚上演出，他還特別穿著他喜愛的酒紅色西裝外套出席，喜愛藝文活動的他，在2005年、2011年等都曾促柏林愛樂來台演出，他並推崇柏林愛樂的舉世成就。

知名人物許美華在社群媒體分享，她也參與昨晚的年度音樂盛會，包括貴賓酒會，魏哲家致詞展現他一貫幽默格調，他說他從來沒有聽過柏林愛樂，他老婆一直說他需要多一點藝文氣質，所以，他出席音樂會是要為了增加氣質而來；柏林愛樂總監致詞則感謝台積電去德國德勒斯登投資蓋廠，並提到柏林愛樂的歷史比台積電久很多。許美華說她真的沒想到，柏林愛樂有一天會講到台灣半導體，令她非常感動。

