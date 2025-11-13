房市新案等嘸人！ 銷售人員傳案場打瞌睡

新案開價與成交價則仍維持在1成以內。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房市觀望氣氛仍濃厚，10月北台灣指標建案每週平均成交組數仍不到1組，甚至部分新案接待中心因等不到民眾上門看屋，傳出銷售人員頻打瞌睡的現象。

根據住展雜誌市調結果，10月北台灣新建案觀察項目呈現「三升、三平」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數等項目上升，成交組數、議價率、待售建案數等持平。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，10月仍屬於928檔期後半段，新案供給有一定量體，但買氣仍孱弱，尤其追蹤指標建案每週平均看屋組數約12.9組、每週平均成交組數約0.8組，甚至有4成新案出現單週看屋組數僅個位數或是單週成交掛零的情形，甚至傳出銷售人員等不到民眾上門在接待中心頻打瞌睡狀況。

10月北台灣新案待售建案數量為1414案，即使依然偏高，但水位不再上升，與9月近乎持平，中止去年下半年開始月月連續上升局面，陳炳辰分析，因為建商推案節制，以及陸續去化舊案下，賣壓或能有所受控，其中臺北市、桃園市待售案有較明顯的減少，推測部分建商推出低總小宅案逆勢突圍奏效。

新案開價與成交價則仍維持在1成以內，而且北北桃基今年都有新案成交價碼創區域新高，還傳不少建商不減高姿態將推高價案。

陳炳辰指出，新北市、桃園市年底將有數個百億元大案推出，姑且不論是無法再延後而不得不推案，或是新案具有特別優勢，因此不顧當前環境勇於上場，都讓北台灣全年推案量因此可能擠上1兆元水準。

