2028年美電力缺口需「44座核電廠」補填 ! 大摩曝最佳「方法」可解套

2028年美電力缺口，恐需「44座核電廠」補填。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（大摩）最新報告指出，隨著人工智慧（AI）基礎設施建設的加速，美國的資料中心用電需求正在大幅攀升。預計2028年，美國將面臨高達44吉瓦的電力缺口，相當於44座核電廠的發電量。

該報告指出，若不透過天然氣渦輪機、燃料電池或比特幣礦場改造等方式提升供電能力，美國能源系統或難支撐AI產業擴張。但值得一提的是，大摩認為，比特幣礦場改造為AI資料中心的方案在執行速度和風險控制方面優勢明顯，未來可能獲得更高的市場認可。

請繼續往下閱讀...

據報導，這份報告是由大摩分析師Stephen Byrd所撰寫，篇名為《人工智能賦能：比特幣轉換、商業模式、美國電力短缺及宏觀展望》 （Powering AI: Bitcoin Conversion, Business Models, a US Power Shortage and the Big Picture）。

報告稱，截至2028年，美國資料中心的總電力需求預計將達到約69吉瓦，其中約有10吉瓦來自在建資料中心，另有15吉瓦可透過現有電網接入，但仍存在約44吉瓦的電力缺口，相當於約44 座核電廠的規模。

為了解決電力供應短缺的問題，摩根士丹利提出了多項「Time to Power」（快速接入電力）方案，

假設這些方案全部實施，美國到2028年的電力缺口可縮減至約20%、即約13吉瓦，仍相當於13座核電廠的發電量，包括天然氣渦輪機專案可新增約15至20吉瓦電力，燃料電池公司Bloom Energy可貢獻5至8吉瓦，現有核電廠為資料中心提供直接電力的交易可帶來約5至15吉瓦的電力等。

值得一提的是，大摩特別關注比特幣礦場向高效能運算（HPC）資料中心的轉型趨勢。其估計，現有比特幣礦場已擁有接入協議完整的大型（100 兆瓦以上）場地，總計約20吉瓦潛在容量，可轉化為10至15吉瓦的實際供應。

大摩認為，以上這些方案中，比特幣礦場改造為AI資料中心的方案在執行速度和風險控制方面優勢明顯，未來可能獲得更高的市場認可。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法