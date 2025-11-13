永冠-KYQ3每股虧2.34元 現增案2董事放棄100％認購

永冠-KYQ3財報出爐。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕鑄件廠永冠-KY（1589）公告第三季財報，受關稅、匯率影響等營運有壓力，第3季每股虧損2.34元、前三季累計虧損達5.06元；另，永冠-KY為償還銀行貸款辦理20億元現金增資案，但包括董事長在內2董事近日放棄全部認購持股，並改洽特定人認購。

永冠-KY公告2025年第3季合併財報，出貨噸數為4萬6965噸，較上季減少、但較去年同期增加，各產品應用仍以再生能源類占6成為主。第3季合併營收約21億元，較前季微增0.57%、年增13.4%；產品應用營收比重為再生能源類60.7%、注塑機15.9%、產業機械23.3%。

第3季合併毛利率為8%，與上季持平，但較去年同期1%大增7個百分點。惟稅後仍虧損3.14億元，去年同期為稅後淨利3.38億元；每股虧損2.34元，遠遜去年同期每股盈餘2.82元，前三季每股累計虧損5.06元。

永冠-KY指出，受美國與各國間關稅政策未明影響，產業機械及注塑機需求持平；中國風電市場雖維持高檔，但整體出貨與營收仍與前季相近，成長動能有限。

永冠-KY為償還銀行貸款，辦理2萬張（2000萬股）現金增資案，每股發行價18元，其中1成採公開申購。原預定年中完成增資，但因「國際局勢與資本市場劇烈變化」申請延長三個月，至11月25日前完成。

不過，永冠-KY於本月10日公告，現金增資案中董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，包括董事長張賢銘、董事李奕蒼均以「投資策略考量」為由，放棄認購比例達100%，放棄部分將改由特定人洽談認購。

