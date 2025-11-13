焦點股》國巨：小兵點火 一哥股價起漲

小兵點火，被動元件一哥國巨股價起漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到被動元件蜜望實（8043）、鈞寶（6155）、日電貿（3090）直衝漲停之故，被動元件族群氣勢大振，被動元件二哥華新科（2492）股價大漲逾9%，資金也同步湧入一哥國巨（2327），國巨股價自平盤開始放量上衝，截至9:48分為止，股價上漲10.5元、暫報241元、漲幅達4.56%，成交量超過3.76萬張，已超越昨日成交量。

今日被動元件族群由蜜望實點火，開盤10分鐘隨即攻抵漲停，緊接著日電貿也跟著漲停、鈞寶也亮燈，帶動族群大漲。法人認為，有別於其他科技產業都是由龍頭股起漲帶動，被動元件多由小兵點火，今日三檔被動元件亮燈漲停後，包括二哥華新科、一哥國巨股價陸續跟上。

觀察昨日三大法人動態，外資連兩日賣超國巨，合計賣超逾5200張，主力昨日賣超也達4213張，賣超券商以永豐、香港上海匯豐為主；法人分析，國巨營運長線看好，但近期股價走高，投資人介入之際，仍需多觀察三大法人動態。

