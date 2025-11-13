再上修！主計長：今年GDP估5.5％以上 趨近於6％

主計長陳淑姿表示，今年GDP估5.5%以上，趨近於6%。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕出口大爆發，今年GDP將上修！行政院主計長陳淑姿上午在立法院財政委員會答詢表示，原本初估今年GDP將上修至5%，但因第3季GDP由2.91%大幅上修至7.64%，今年GDP將再調整，「我們預估在5.5%以上，趨近於6%」。

立院財委會今邀請財政部、主計總處等部會就「經濟成長讓全民共享」 進行專題報告，立委關切今年GDP有無機會破6%？陳淑姿表示，原本來初估今年GDP成長約5%，但因第3季GDP大幅上修，這個月底更新預測將會調整，預估今年GDP將上修至5.5%以上、趨近於6%。

請繼續往下閱讀...

對於外界擔憂AI泡沫破裂，陳淑姿表示，從獲利穩健及科技巨頭主導的情況下，實際應用價值提高，加上算力需求，整個獲利應會持續，對此持樂觀態度，「我們地位頂尖，整個發展趨勢很好」。至於傳產發展，陳淑姿表示，傳產沒有衰退，只是跟AI比較成長較少，如果關稅底定，明年傳產較易因應，經濟部也有補助措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法