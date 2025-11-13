焦點股》南亞：雙利多題材 股價大漲

玻纖布加上處分南亞科，南亞股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕昨日台塑集團中台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）公告將再度出售南亞科（2408）股票各1.8972萬張，由於坐擁玻纖布與處分南亞科雙利多題材，南亞今日股價開高走高，早盤最高來到53.2元，截至9:22分為止，股價上漲2.5元、暫報52.3元、漲幅達5.02%，成交量近9萬張。

台塑、台化、台塑化昨日公告完成第二次處分計畫，各出售南亞科1.8萬張，合計交易總額達78.5億元，同時也宣布啟動第三次處分計畫，預計再各出售南亞科股票1.8972萬張，而今日不僅南亞科大漲超過5%，具有雙題材的南亞漲幅也超過5%。

觀察昨日外資買超南亞5423張、投信買超1283張、自營商買超5697張，合計三大法人買超達1萬2403張，主力買超則高達2.6萬張，買超券商以富邦、國票敦北法人、美商高盛為主。法人認為，南亞受惠上游原料玻纖布供給吃緊的利多激勵，電子材料部門營運展望仍佳，可偏正向看待。

