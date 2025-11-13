經濟壓力增！川普急會金融業 小摩戴蒙等華爾街大老皆是座上賓

美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國經濟表現不佳，華府面臨龐大壓力，美國總統川普（Donald Trump）週三（12日）在白宮宴請金融業高層，包括摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）、對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）等華爾街巨頭皆受邀出席，這是川普政府為了爭取美國商界菁英支持其政策而採取的最新行動。

綜合外媒報導，知情人士表示，川普週三在白宮舉行私人晚宴，邀請了多名華爾街重量級人物參加，此舉旨在加強政府與商界領袖的聯繫，並說服他們投資美國製造業。

知情人士透露，貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）、摩根士丹利（Morgan Stanley）執行長皮克（Ted Pick）、高盛（Goldman Sachs）執行長所羅門（David Solomon）、黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）和軟銀創辦人（SoftBank）執行長孫正義都獲邀出席。

據稱，洲際交易所集團（Intercontinental Exchange）執行長史普雷徹（Jeffrey Sprecher）協助組織了這場晚宴，那斯達克執行長傅利曼（Adena Friedman）和紐約證券交易所總裁馬丁（Lynn Martin）也都出席了這場宴會。

自從川普在去年11月贏得總統大選以來，華爾街與川普政府之間的關係一直動盪不安。在競選期間，川普承諾減稅，並全面放鬆管制政策，這提振了華爾街菁英對於川普經濟議程的樂觀情緒，進而鞏固了他們的支持率，但川普上任後，樂觀情緒很快就消退了。

川普對各國到各行各業的關稅，震撼了金融市場，推高進口商品成本。他對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的攻擊，引發了人們對央行自主性的擔憂。除此之外，川普對移民的打壓，包括調高簽證費用的措施，也可能導致企業勞動力緊張。川普也以政治歧視為由，對銀行展開打擊行動。

川普先前也曾召集美國科技公司領袖舉行過類似的會議，而週三的這場晚宴正值川普由於經濟、消費能力問題面臨愈來愈大的政治壓力之際。生活成本已成為上週美國地方選舉的核心議題，這些問題也是民主黨在紐澤西、維吉尼亞能勝選的關鍵。

近幾個月來，川普政府一直在與商界領袖舉行私人會談，試圖在與全球貿易夥伴保持緊張局勢的同時促進經濟成長。更廣泛的經濟議程以擴大國內生產、將關鍵產業帶回美國並利用私營企業投資為中心，確保美國在高科技製造業和能源供應鏈中的地位。

許多與會人士都是川普的長期資助者，其中一些人，例如軟銀的孫正義已宣佈，將在美國進行鉅額投資。美國最大銀行摩根大通則在上（10）月宣佈，計劃在未來10年投資1.5兆美元（約新台幣46.6兆元）用於支持對國家經濟安全和韌性至關重要的產業，包括關鍵礦產、國防技術和人工智慧。

