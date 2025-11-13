台灣被點名！外媒讚「這城市」亞洲旅遊CP值超高

外國人如果初次造訪亞洲國家，外媒推薦台灣的台北。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外國人如果初次造訪亞洲國家，外媒推薦泰國、馬來西亞、台灣、柬埔寨、越南、印尼、菲律賓、尼泊爾等國家，這些國家融合了豐富的文化、多樣的地形和令人難忘的景點，而且價格親民。

《Travel And Tour World 》報導，這些亞洲經濟實惠的旅遊目的地，可以讓您有機會沉浸在亞洲之美當中，且住宿價格划算、美味的街頭小吃和便捷的交通，能確保您的亞洲初體驗既難忘又經濟實惠。

亞洲是初次旅客的理想之地，無論是探索古老的寺廟、熱鬧的街頭市場，還是寧靜的海灘，都能您在控制預算的同時，體驗難忘的冒險之旅。

報導點名台灣的台北，表示台北將現代化的便利設施，與豐富的傳統文化完美融合，價格實惠。

台北擁有便利的公共交通、物美價廉的夜市美食，以及各種經濟型住宿選擇，且台北的夜市，如士林夜市和饒河夜市，提供各種街頭小吃，包括珍珠奶茶、餃子和炸雞等，價格都非常親民。

此外無論是參觀古老的寺廟、漫步河畔公園，還是徒步攀登附近的山峰，台北都能為初次造訪的遊客提供文化與自然完美結合的體驗。

報導還介紹其他國家，包含泰國清邁（Chiang Mai）、柬埔寨暹粒市（Siem Reap）、越南河內（Hanoi）、馬來西亞檳城（Penang）、印尼峇里島的烏布（Ubud）、菲律賓馬尼拉（Manila）、尼泊爾波卡拉（Pokhara）、越南會安（Hoi An）、越南峴港（Da Nang）、寮國永珍（Vientiane）、馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）。

