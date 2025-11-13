焦點股》台康：乳癌藥授權國際大廠 股價跳空漲停

台康乳癌生物相似藥授權國際大廠山德士，激勵股價跳空漲停。圖為台康生技董事長劉理成。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕蛋白質藥廠台康生技（6589）昨日宣布，其自行開發治療HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A，授權國際生物相似藥大廠山德士（Sandoz），台康除可獲得總額達1.52億美元（約新台幣47億元）的簽約及里程碑（Milestones）金外，並將依市場銷售表現再獲得銷售獎勵金；同時，在產品上市後，亦將享有一定比例的銷售分潤。

利多消息激勵台康股價今日跳空漲停，漲停價74.5元，截至9:10分，成交量420張、漲停委買張數達2.1萬張。

根據合約，是除了臺灣、中國、澳門、韓國、蒙古、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓與日本以外之全球專屬授權銷售合約。台康將負責產品開發、生產製造及藥品供應。

台康表示，EG1206A已完成臨床動力學臨床試驗，且上個月已取得美國食品藥物管理局（FDA）及歐盟藥品管理局（EMA）可納入精簡開發範疇，臨床三期比較療效試驗將可豁免之正面回應。

