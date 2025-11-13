食品類關稅要降了！哈塞特預估全說了

美國白宮官員暗示，可能很快將調降與食品雜貨有關的關稅。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著華府面臨愈來愈大的壓力，需要解決始於前任政府拜登時期並持續影響數百萬美國人的生活成本危機，美國白宮官員暗示，可能很快將調降與食品雜貨有關的關稅。

綜合外媒報導，美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在華盛頓舉行的活動中表示，政府可能會調整食品關稅，以協助降低食品價格。哈塞特稱，最近幾天，人們一直在討論食品關稅的問題，他認為還會有更多變化。

哈塞特是目前市場最看好在明年接替鮑爾（Jerome Powell）擔任美國聯準會（Fed）主席的人選。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同（12）日受訪時也提到，川普政府將在未來幾天就咖啡、香蕉和其他食品進口發佈「重大公告」。

貝森特表示，這些措施旨在短期內緩解物價上漲壓力，接下來幾天內，民眾將會看到一些重大公告，涉及那些美國沒有種植的作物，例如咖啡、香蕉和其他水果等等。貝森特也補充，川普仍將提高通膨調整後的薪資作為緩解家庭壓力的主要措施。

儘管川普發起的貿易戰對物價的影響比許多經濟學家預期的要小，關稅仍確實推動美國今年通膨率略微上升。哈塞特稱，通膨率正朝著正確的方向發展，但也坦言，在川普執政期間，食品雜貨價格進一步上漲。

哈塞特指出，川普在2021年結束首個任期時，美國家庭每個月在食品雜貨上的支出約400美元（約新台幣1萬2456元）。前總統拜登（Joe Biden）卸任時，約為510美元（約新台幣1萬5876元）。現在這一數字來到512美元（約新台幣1萬5938元），雖然食品價格漲幅幾乎已經降到零，但目前要彌補的差距仍是一個挑戰，白宮對此非常重視。

川普在今年8月對大多數美國貿易夥伴加徵了全面關稅，導致許多食品進口關稅上漲，他的行動導致美國平均關稅來到二戰以來最高水位。

美國已對晶片、藥品和關鍵礦產的部份產業給予豁免，使其免受針對特定國家的對等關稅，但同時也啟動了國安調查，這可能導致這些產業在未來被徵收關稅。各國也爭相與美國達成有限的協議，以降低部份關稅，但美國政府對幾乎所有貿易夥伴都保留了至少10％的基準關稅。

