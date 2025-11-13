外媒爆台灣關稅內幕！美要台投資3500億美元起跳 最快「這時敲定」

美媒《Politico》報導，美、台政府目前正就協議中要求台北在美國大筆投資的條款進行磋商。（彭博檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國最高法院可能很快推翻總統川普加徵的相當大一部分關稅，白宮仍持續推進相關談判。美媒《Politico》報導，美、台政府目前正就協議中要求台北在美國大筆投資的條款進行磋商，該條款的設計仿效美方與韓日兩國達成的類似承諾，據悉，台灣的投資承諾金額將「介於南韓的3500億美元（約新台幣10兆元）與日本的5500億美元（約新台幣17兆元）之間」，而若美政府停擺能儘快結束，台灣希望能在本月底前完成協議。

《Politico》報導，超過6位外國外交官與知情人士透露，其他政府仍在努力爭取協議，以避免川普對汽車與鋼鐵等行業加徵的關稅，以及針對製藥與半導體等行業揚言加徵的關稅成真，這些項目並不受最高法院挑戰影響。他們同時押注川普政府將能利用其他法律，重新施加至少部分可能被推翻的關稅。

請繼續往下閱讀...

同時，隨著最高法院審理川普關稅權限的界限，外國政府預期，與美方的談判將更快推進。他們押注，若法院對川普關稅作出不利裁決，可能削弱他的談判力量，使較小的經濟體有更大機會影響未來協定的走向。

上週川普與多個中亞國家會面後，積極宣傳與烏茲別克達成1項價值數十億美元的新協議。此外美中貿易戰關係出現新一輪緩和後，美國政府也正加速與台灣及其他亞洲國家的談判。

根據報導，儘管美國最高法院可能推翻美方對台灣出口商品課徵的20%關稅，台灣仍持續推動與美國的貿易協定。係因台灣更擔心，美國商務部正在進行的調查，可能依據另1項法律權限，對台灣在全球占主導地位的半導體產業祭出新關稅。

美國與台灣政府目前正就1項協議條款進行磋商，該條款要求台灣方面在美國投資數十億美元，其模式仿效美方與韓日兩國達成的類似承諾。知情人士透露，台灣的投資承諾金額將「介於南韓的3500億美元與日本的5500億美元之間」。

另1位知情人士透露，如果美國政府停擺能儘快結束，台北希望能在本月底前完成協議。但1名了解美台談判情況的知情人士不願預測談判何時會結束，理由是川普在貿易協議上經常臨時變卦，這位人士說：「我已經放棄試圖預測川普究竟何時會同意。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法