白宮：政府關門恐致10月CPI與就業數據無法發布

美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，由於美國聯邦政府停擺，10月的就業報告與消費者物價指數（CPI）報告可能不會發布。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週三（12日）表示，由於美國聯邦政府關門導致主要統計機構停擺，10月的就業報告與消費者物價指數（CPI）報告可能不會發布。

綜合媒體報導，李威特指出，由於美國勞工統計局（BLS）和其他關鍵統計機構在聯邦政府關門期間都停工，沒法繼續產出或發布經濟數據，這讓政策制定者失去了用來評估美國經濟狀況的重要依據。

李威特將聯邦政府關門事件的影響歸咎於美國民主黨，指美國民主黨可能已對聯邦統計系統造成永久性傷害，導致10月的CPI和就業數據恐怕永遠無法發布。但李威特並未明確說明，她指的是整份就業報告還是部分內容。

李威特也表達對缺乏數據的憂慮，稱這將讓聯準會（Fed）的決策者在關鍵時刻如同「盲飛」。聯準會官員預定於12月9日至10日開會，將決定今年是否第3度降息。

