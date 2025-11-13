黃金又暴衝啦 超淒慘崩跌期正式結束？

週三（12日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕上月底黃金經歷最慘跌勢後，近幾日似乎已甩陰霾、連日上漲。週三（12日），黃金價格再度大漲，係因美國公債殖利率下滑、眾院即將表決攸關聯邦政府重啟的撥款法案，提振市場對聯準會（Fed）12月降息的預期。

黃金現貨價上漲2%，報每盎司4208.98美元，是10月21日以來最高；12月交割黃金期貨上漲2.4%，報每盎司4213.60美元。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「美國政府即將開門，市場正在期待經濟數據重新發布，這些數據很可能會顯示美國經濟已經疲軟。」

共和黨占多數的眾議院將在週三稍晚就結束美國史上最長政府停擺的協議進行投票。長達42天的政府關門不但拖累經濟，也導致官方數據付之闕如，讓決策官員和金融市場只能靠民間指標衡量經濟狀況。

同時，週二ADP數據顯示，在截至10月25日的4週內，民間雇主平均每周削減1萬1250個工作崗位，代表勞動力市場持續疲軟。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，交易商目前認為Fed在12月會議上降息1碼（25個基點）的可能性為65%。

