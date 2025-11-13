國際油價慘了！連日強漲後竟大崩跌 原因揭曉

國際油價週三（12日）大跌。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕石油輸出國組織（OPEC）最新報告顯示，2026年全球原油供應將與需求相當，這與先前預測的供應短缺形成明顯轉變，國際油價週三（12日）大跌。

布蘭特原油期貨價格下跌2.45美元或3.76%，收每桶62.71美元。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌2.55美元或4.18%，收每桶58.49美元。

《路透》報導，OPEC指出，隨著OPEC +持續增產，全球石油供應明年將與需求持平，反映市場從供應不足轉向平衡。Price Futures Group資深市場分析師弗林（Phil Flynn）表示：「比起國際能源署的預測，市場認為OPEC的預測更具說服力，供需平衡的預期無疑是導致價格下跌的原因。」

國際能源署（IEA）在《世界能源展望》中預測，全球石油與天然氣需求可能將持續增長至2050年，與先前該機構的預期不同，此前IEA認為本十年內需求將達峰。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）指出，市場上已有部分原油賣家難以找到買家，顯示短期供應過剩。「市場前端的價格曲線正在重塑，有些貨物根本無人問津，而美國經濟普遍呈現疲軟跡象。」

分析師先前警告，原油供應過剩正限制價格上漲空間。OPEC +本月決定明年第1季暫停增產，此前自 8 月起逐步解除減產措施。

另一方面，美國政府重啟運作有望提振消費信心與經濟活動，進而支撐原油需求。

IG Markets分析師賽卡摩爾（Tony Sycamore）表示，眾議院週三稍晚預計將表決、並通過已由參議院批准的法案，恢復政府機構至明年1月30日的資金運作。

美國能源資訊署（EIA）則預定週四（13日）公布最新能源展望報告。

