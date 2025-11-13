好市多「這商品」絕對不能買！會員曝2天就壞

好市多青花菜絕對不能買，會員曝2天就壞。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以物美價廉聞名，雖然有很多商品值得加入購買清單，但青花菜最好別買，根據網路上大量的惡評指出，不僅品質不佳，還有難聞氣味，被會員點名，絕對不應該在Costco購買。

《mashed》報導，在美國社群平台 r/Costco論壇上，有不少貼文都在抱怨好市多的青花菜品質不佳。用戶LookyLou4 聲稱：「他們的青花菜太讓人失望了。我覺得他們最近一兩年換了供應商，青花菜的品質和保質期都明顯下降了。」CarlBarb99 也抱怨說，Costco 的各種水果蔬菜，包括青花菜，兩天就壞了。要知道，如果儲存得當，青花菜在冰箱裡應該可以保存3到5天。

不僅品質不佳，還有氣味的問題， r/Costco論壇上有很多帖子抱怨Costco出售的所謂“新鮮”青花菜散發出難聞的氣味。1位名叫 butterlettucetomato 的用戶甚至說，煮熟這種蔬菜後，整個房子臭了一整天。

另1位Reddit用戶soxfanintx69作為Costco的農產品理貨員分享了一些見解，他指出，雖然他的團隊會花大量時間剔除品質不佳的農產品，但他們注意到早班員工的檢查力度不夠，而且不幸的是，管理層也並非總是重視這個問題：「我們每週要扔掉價值3000到5000美元（約新台幣9.3萬至15.5萬）的農產品。

soxfanintx69建議若要購買，最好查看“採摘日期”，並嘗試選擇較新的產品，此外，也要注意觀察是否有變色跡象，這可能意味著青花菜即將腐爛，盡量選擇花球飽滿、牢固地連接在主莖上的青花菜，這是新鮮度最佳的標誌。較粗的莖也可能意味著花球更健康，從而延長蔬菜的保質期。

