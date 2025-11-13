自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普尋求擴大影響力之際 Fed亞特蘭大分行總裁意外退休

2025/11/13 09:56

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）。（彭博資料照）亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）週三（12日）表示，他將在2026年2月28日任期屆滿之際退休，在美國總統川普（Donald Trump）試圖擴大對聯準會（Fed）的影響力之際，博斯蒂克將退休的消息令人意外。

綜合外媒報導，雖然美國總統無法直接任命地區聯邦準備銀行的總裁，但這些任命都必須獲得Fed理事會的批准。川普正試圖透過解僱現任理事庫克（Lisa Cook），並將任命新的主席以接替即將在明年春天任期結束的現任主席鮑爾（Jerome Powell），藉此來重塑Fed理事會。

川普一直抨擊鮑爾領導的聯準會在降息方面過於謹慎和緩慢。博斯蒂克的退休也象徵著Fed今年第2名鷹派人士的離任。由於通膨依然居高不下，聯準會團隊正在權衡是否繼續執行9月啟動的降息計劃，或是將暫停貨幣寬鬆政策。

博斯蒂克在2017年出任Fed亞特蘭大分行總裁，他是首名領導地區性聯邦準備銀行的非裔美國人，也是首名公開出櫃的分行總裁。現年59歲的博斯蒂克距離聯準會的強制退休年齡還有5年多，在他8年半的任期內，他曾多次就經濟公平問題直言不諱，雖然這種做法並未影響他對貨幣政策的看法，但引發了保守派的批評。

博斯蒂克聲明表示，他對於自己在任期內取得的成就感到自豪，團隊將「人人受惠的經濟」這一崇高目標逐漸轉變為現實，期待在人生的下一個階段，能繼續探索推進這遠大願景的新途徑。

亞特蘭大聯邦準備銀行要等到2027年才能再次取得聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票權，但博斯蒂克和其他沒有投票權的分行總裁仍會一同參與政策辯論，協助完成最終的決策。雖然博斯蒂克今年沒有投票權，但他已表態支持9月和10月的兩次降息。

亞特蘭大分行將成立一個遴選委員會，來選出下一任總裁，如果到明年2月28日仍未任命新總裁，預計將由第一副總裁兼營運長維納布爾（Cheryl Venable）擔任臨時總裁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財