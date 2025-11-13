川普尋求擴大影響力之際 Fed亞特蘭大分行總裁意外退休

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）週三（12日）表示，他將在2026年2月28日任期屆滿之際退休，在美國總統川普（Donald Trump）試圖擴大對聯準會（Fed）的影響力之際，博斯蒂克將退休的消息令人意外。

綜合外媒報導，雖然美國總統無法直接任命地區聯邦準備銀行的總裁，但這些任命都必須獲得Fed理事會的批准。川普正試圖透過解僱現任理事庫克（Lisa Cook），並將任命新的主席以接替即將在明年春天任期結束的現任主席鮑爾（Jerome Powell），藉此來重塑Fed理事會。

請繼續往下閱讀...

川普一直抨擊鮑爾領導的聯準會在降息方面過於謹慎和緩慢。博斯蒂克的退休也象徵著Fed今年第2名鷹派人士的離任。由於通膨依然居高不下，聯準會團隊正在權衡是否繼續執行9月啟動的降息計劃，或是將暫停貨幣寬鬆政策。

博斯蒂克在2017年出任Fed亞特蘭大分行總裁，他是首名領導地區性聯邦準備銀行的非裔美國人，也是首名公開出櫃的分行總裁。現年59歲的博斯蒂克距離聯準會的強制退休年齡還有5年多，在他8年半的任期內，他曾多次就經濟公平問題直言不諱，雖然這種做法並未影響他對貨幣政策的看法，但引發了保守派的批評。

博斯蒂克聲明表示，他對於自己在任期內取得的成就感到自豪，團隊將「人人受惠的經濟」這一崇高目標逐漸轉變為現實，期待在人生的下一個階段，能繼續探索推進這遠大願景的新途徑。

亞特蘭大聯邦準備銀行要等到2027年才能再次取得聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票權，但博斯蒂克和其他沒有投票權的分行總裁仍會一同參與政策辯論，協助完成最終的決策。雖然博斯蒂克今年沒有投票權，但他已表態支持9月和10月的兩次降息。

亞特蘭大分行將成立一個遴選委員會，來選出下一任總裁，如果到明年2月28日仍未任命新總裁，預計將由第一副總裁兼營運長維納布爾（Cheryl Venable）擔任臨時總裁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法