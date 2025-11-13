金價高漲引爆日本「金條黑市戰」! 日媒曝超狂「走私」手法

日本黃金走私額創歷史新高，逃稅金額超過6億日圓。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕金價持續上漲，日本黃金走私金額也創歷史新高，佔逃稅金額超過6億日圓（約新台幣1.2億元）、佔走私金額總數達90%，儼然成為日本稅務最大破口。日媒指出，黃金走私手段日益複雜，犯罪者利用各種手段，包括藏匿在飛機座椅下，行李夾層中，或者偽裝成貨物以及透過國際郵件遞送小批量黃金等。

值得注意的是，現今許多人利用出國時，在海外機場免稅購買黃金，但入境日本時卻不申報，就是為了要逃避繳納10%的進口消費稅。

據日本財務省公布最新查緝數據，2024年7月至2025年6月間，「關稅與消費稅逃漏」案件暴增，處分件數一年跳增至300件、年增91%，整體逃稅金額飆至約7億日圓，創近5年新高。其中，走私黃金案件約佔總數的60%，走私金額約佔總數的90%，偷稅漏稅金額約為6.15億日圓（約新台幣1.23億元），較上一年攀升73%。

據了解，因金價高漲、日圓偏弱下，跨境套利也漸成黑市暴利來源。專家指出，這些人利用「海外免稅買金」的條件，將黃金運回日本賣出，就可多賺10%消費稅差價；例如，在海外買1億日圓（約新台幣2010萬元）的金條，若能在日本無申報賣掉，就能直接賺進約1000萬日圓（約新台幣200萬元）。

目前這些手法已被查獲的重大黃金走私案，包括從新加坡空運約15公斤金條，從而騙取約1470萬日圓（約新台幣295萬元）的消費稅和其他稅款；另一起案件涉及從台灣搭乘航班，試圖將約6公斤金條藏在飛機座位下走私入境，從而騙取約530萬日圓（約新台幣106萬元）的消費稅和其他稅款。

另外，還有國際郵包分拆寄送，以小包方式反覆寄送，規避一次性被查獲的風險，以及手提行李夾層、隱藏在腰帶。

據報導，除了金條之外，高級腕錶、名牌包、香菸也成日本走私熱門品。其中，高級手錶約63件（年增3倍）、約6450萬日圓（約新台幣1296萬元），名牌包約20件（年增近3倍）、涉案金額約1190萬日圓（約新台幣239萬元），香菸約31件（年增25%）、涉案金額約1180萬日圓（約新台幣237萬元）。這些高價物品關稅高，只要無申報偷帶進日本，再以市價販售即可獲利。

日媒指出，全球金價居高不下，目前日本國內黃金價格徘徊在每公克2萬日圓（約新台幣4020元）左右，加上美日稅率差異，導致日本黃金走私猖獗，甚至已呈現常態化。對此，日本政府將加強海關查驗外，也引入AI人工智慧風險分析和X光影像自動辨識技術，還與亞洲國家共享訊息，並請求航空公司合作。

