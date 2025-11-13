匯損導致Q3轉虧 熙特爾：本業獲利、Q4營運續揚

匯損導致Q3轉虧，熙特爾看本業獲利、Q4營運續揚。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受第三季財報盈轉虧，熙特爾（7740）股價昨日跌停，熙特爾強調，第三季本業維持獲利，但由於公司以新台幣收款、以美元支付款項，且第三季為年度進貨高峰期，因而承受較高匯損，累計前三季每股盈餘（EPS）為3.22 元，至於第四季則是全年營運旺季，營收可望持續成長。

熙特爾指出，今年前10個月營收13.2億元、年增達354.2%，第三季主要專案與訂單執行皆依計畫推進，本業維持獲利，然而，由於台幣兌美元匯率自第二季底約29.3元升至第三季底約30.445元，導致應付帳款產生匯兌評價損失，而熙特爾以新台幣收款、以美元支付款項，且第三季為年度進貨高峰期，因而承受較高的匯損；公司強調，此為按照會計規定認列，但並不影響實際本業體質。

熙特爾也說，高雄兩座主力儲能案場，雖因工程進度遞延，今年截至第三季僅認列約13億元，但第四季工程進度將大躍進，法人則推估，第四季單季營收有機會呈現倍增。

