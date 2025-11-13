美股收盤》道瓊漲326點首次突破48000點！台積電ADR走跌

週三美股漲跌互現，道瓊指數收盤創歷史新高，上漲326.86點、0.68%，首次突破48000點。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人關注美國政府停擺可能結束，週三華爾街主要股指漲跌互現，道瓊指數收盤創歷史新高，上漲326.86點、0.68%，首次突破48000點；標普500指數橫盤整理，上漲0.06%，那斯達克指數則下跌0.26%，投資人拋售價格似乎過高的科技股，費城半導體指數上漲1.47%，台積電ADR下跌0.19%，收在290.62美元。

綜合外媒報導，美國眾議院12日將表決日前在參院通過的臨時撥款法案，有望結束美國史上最長的政府關門，最終需經美國總統川普簽署妥協方案之後生效。

高盛股價上漲3.54%，及聯合健康集團上漲3.58%，推動道瓊指數連續第二天創下歷史新高。不過一些科技巨頭股價下跌，特斯拉跌2.05%、帕蘭泰爾（Palantir）下跌3.56%，甲骨文下跌3.88%。晶片公司AMD公布資料中心營收目標為1000億美元，股價暴漲9%，其競爭對手輝達上漲0.33%。

道瓊工業指數上漲326.86點或0.68%，收48254.82點。

那斯達克指數下跌61.844點或0.26%，收23406.457點。

S&P 500指數上漲4.31點或0.06%，收6850.92點。

費城半導體指數上漲102.43點或1.47%，收7082.13點。

