出國遊客注意！日本擬將離境稅漲3倍 應對過度旅遊問題

日媒11日報導，日本政府計畫將國際觀光旅客稅（又稱出國稅、離境稅）漲價3倍，從現行1000日圓提高至3000日圓以上。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本媒體11日報導，日本政府計畫將國際觀光旅客稅（又稱出國稅、離境稅）漲價3倍，從現行1000日圓提高至3000日圓（台幣600元）以上，以資助應對入境旅遊激增帶來的問題的措施。

調漲離境稅也將用來增加稅收處理「觀光公害」，例如交通壅塞、遊客違規行為等因過度旅遊帶來的各種問題。

消息人士稱，由於日本遊客也可能面臨更高的稅費（該稅費已包含在機票和船票價格中），政府可能會考慮將部分收入用於降低護照辦理費用。

自2019年起，凡是從日本出境的旅客，不論國籍或交通方式，每次都必須繳納出國稅。該筆稅款是由航空或航運公司先在票價中直接增加1000日圓的方式代收，之後再上繳給日本政府，旅客不需另外繳納。

截至2025年3月的一年中，日本收取創紀錄的524.8億日圓離境稅收入。

根據日本政府規定，未滿2歲幼兒、轉機旅客（入境日本24小時內即出境者）、因天氣或其他原因在日本緊急迫降的外國旅客，以及自日本出國但因天候等因素又返回日本者等，可免繳出國稅。

