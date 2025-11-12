一帶一路信心崩！承包商被起底高負債 四川大橋啟用10個月就坍塌

四川省阿壩州的紅旗特大橋11日發生垮塌事故，該橋今年1月中才建成，至今不到10個月。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國四川省阿壩州的紅旗特大橋11日發生垮塌事故，該橋於今年1月中才建成，至今不到10個月。英媒Ibtimes報導指出，這起事故動搖了投資者對中國建築業的信心，由於負責承造的四川路橋建設集團是「一帶一路」基礎建商之一，引發人們對中國雄心勃勃的「一帶一路」基礎設施建設項目監管方面的新擔憂。此外，四川路橋建設也被起底發現，公司負債比超高，遠高於行業平均水平。

位於四川省瑪爾康市的紅旗大橋全長758公尺，是連接中國中部和西藏的國道G317的一部分。週二下午，大橋部分坍塌，原因是山崩。一座新建大橋通車僅數月後便發生坍塌，導致其承建商四川路橋集團的股票在2025年11月11日星期二的盤後交易中下跌了3%。

請繼續往下閱讀...

四川路橋建設財務狀況不佳， 2025年第1季淨利潤年減28%至17.7億元人民幣，營收下降35%至229.9億元人民幣。其負債權益比高達139%，遠高於行業平均水平。財務黑洞使其更容易受到類似紅旗特大橋倒塌事件帶來的聲譽和財務衝擊。

儘管該公司獲得2025年價值346.8億元人民幣的基礎設施合約，其中包括中國「一帶一路」倡議下的項目，但此次事件有可能削弱人們對政府保證提供安全、有韌性的基礎設施能力的信心。

這家國有承包商於今年稍早完成紅旗特大橋的建設，如今卻面臨著外界對其結構完整性和潛在法律責任的更嚴格審查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法