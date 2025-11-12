仁寶攜手康舒共砸40億元 強化北士科總部整合計畫

金仁寶集團2023年2月8日舉辦北士科總部新建工程開工動土祈福典禮。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源廠康舒（6282）與PC代工巨擘仁寶（2324）董事會於今晚同步通過對金仁寶總部資產開發股份有限公司的現金增資案，兩家公司合計投入金額上限達新台幣40億元，藉此強化北士科金仁寶集團總部園區開發進度，落實長期資產整合與營運佈局。

康舒公告指出，公司將以自有資金參與金仁寶總部資產開發普通股現金增資，認購數量1億2000萬股、每股10元，交易總金額12億元。康舒目前持有該公司30%股權，此次增資完成後，累計持股數2億9250萬股，累計投入金額達到29億2500萬元，持股比例維持30%。

仁寶同日指出，董事會決議參與子公司金仁寶總部資產開發股份有限公司現金增資，認購上限2億8000萬股、每股10元，總金額不超過28億元。仁寶持有該公司70%股權，增資後累計持股6億8250萬股，累計投入金額達68億2500萬元，持股比例維持70%。

業界人士指出，仁寶與康舒同步出資金仁寶總部資產開發，顯示集團對總部整合計畫的推進已進入實質階段。由於雙方均屬金仁寶體系核心企業，本次增資不僅有助於資產活化，也為未來總部園區的開發奠定資金基礎，預期將提升集團營運協同效益與資產價值。

