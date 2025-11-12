之前買太多導致庫存過剩 中國增購美國大豆恐只是嘴上說說

分析家稱即便美中貿易戰休兵，中國可能不見得會如美國所願大舉採購購美國大豆。圖為2021年10月7日美國俄亥俄州的一批大豆被倒進升降式漏斗。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管華府宣稱美中貿易戰休兵的協議包括北京承諾恢復大量購買美國大豆，分析家指出，由於中國過去數月狂向南美洲採購大豆以致目前庫存創歷史新高，再加上大豆副產品的壓榨利潤不高，限制北京進一步大買美國大豆的意願。

總部設在北京的顧問公司AgRadar Consulting創辦人強尼．項（Johnny Xiang，音譯）說，中國國企可能在等利潤回升後再大舉採購美國大豆，因為即便北京暫停對進口的美國大豆加徵額外關稅，但利潤仍是負的，而且巴西大豆還是比較便宜。

華府官員在上月底的美中元首「川習會」過後表示，中國已同意在今年底以前購買1200萬噸美國大豆，以及未來3年每年購買2500萬噸美國大豆。

但貿易商與分析家指出，儘管中國暫停對美國進口商品加徵報復性關稅，但從未公開承諾會大買美國商品，遑論專做農油食品進出口的中國國企「中糧集團」，目前只為12月與1月預訂少量貨物。

中國買家今年稍早因擔心美中貿易戰持續致使美國大豆短缺，轉而向南美洲大買大豆，導致中國的大豆供應過剩。

中國「卓創資訊」（Sublime China Information）的數據顯示，本月7日中國港口的大豆庫存量達創紀錄的1030萬噸，較去年同期增加360萬噸；而大豆加工業者（即壓榨商）還有750萬噸庫存，為自2017年以來新高。

在此同時，根據中國商品分析公司Mysteel的數據，被用來當作動物飼料的大豆副產品豆粕的實物價，在中國的主要沿海地區如天津、山東、江蘇與廣東等地，已比今年4月高峰下跌超過20%，目前約每噸人民幣3000元（約台幣1.3萬元）上下。

此外，中國大豆加工業者從今年年中起就面臨虧損，在大豆加工中心山東省日照市的負利潤為每噸約人民幣190元；商人預計負利潤率至少會持續到明年3月。

1家油籽加工國際公司的1名商人說，中國增加大豆進口的空間不大，目前大豆庫存龐大，但飼料業的需求卻極為疲軟。

中國糧油庫存屬國家機密，但至少2名業界人士估計，中國國企持有的大豆庫存約為4000萬到4500萬噸。

