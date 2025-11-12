馬斯克稱要當「台積電和三星的印鈔機」 背後真正盤算外媒曝

特斯拉執行長馬斯克近期決定選擇三星為其特斯拉提供AI5和AI6晶片，著實令人意外。特斯拉採用雙軌供應鏈模式，將訂單分配給台積電和三星，以穩定生產並加速產量。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子與台積電在客製化晶片製造方面仍存在技術的差距，而特斯拉執行長馬斯克近期決定選擇三星為其特斯拉提供AI5和AI6晶片，著實令人意外。

韓國中央日報分析報導，特斯拉採用雙軌供應鏈模式，將訂單分配給台積電和三星，以穩定生產並加速產量，但馬斯克最後的願景是希望自己建造大型晶片工廠，只不過他卻沒有提出時間表，距離實現還有一段很長距離。

馬斯克表示，高性能AI晶片的需求激增，這些晶片對於自動駕駛汽車、人形機器人和資料中心至關重要。但業內人士認為，馬斯克的最終目的是建造一個涵蓋多家供應商的端到端晶片供應鏈，以確保成本優勢和更嚴格的控制。

然而，這個願景距離實現還有一段距離，因為馬斯克目前只是提出了特斯拉自建晶片工廠的想法，並未透露任何具體計劃或時間表，這意味著他需​​要增加對三星的訂單。

這與馬斯克先前討論的AI5晶片生產模式有所不同，當時他曾表示，全球最大的晶片代工製造商台積電將獨家負責生產。而特斯拉將採用雙軌供應鏈模式，將訂單分配給台積電和三星，以穩定生產並加速產量。

馬斯克在10月22日公佈第3季財報後的電話會議上說： 「我個人在這款晶片上傾注了大量心血。我相信它將會大獲成功，達到新的高度。三星和台積電都專注於AI5晶片的研發是明智之舉。」

馬斯克表示，AI5晶片樣品將於明年推出，計劃於2027年量產，隨後是2028年的AI6晶片。儘管特斯拉同時從三星和台積電採購晶片，馬斯克仍堅稱產能不足。

他說 ：「特斯拉基本上是台積電和三星的印鈔機」、「他們生產晶片的速度越快，我們給他們的錢就越多」。

馬斯克的最終目標是建造一座特斯拉自有的巨型晶圓代工廠，將晶片設計、製造、儲存和封裝整合於同一屋簷下，這座工廠希望每月能夠生產多達一百萬片晶圓。這個願望是否能實現，仍有許多考驗。

