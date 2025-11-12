慘虧 中鋼Q3財報出爐 前3季每股虧0.27元

中鋼第三季虧損擴大。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）公告第三季財報，合併營收735.15億元，單季每股虧損達0.16元，是2022年第四季以來新低，今年前三季每股虧損達0.27元。

中鋼先前釋出的展望即國內外鋼需復甦緩慢、終端庫存回補力道有限，下游產業競爭壓力未解，第三季財報如預期慘淡，中鋼集團也預計本月25日起召開集團法說會。

請繼續往下閱讀...

中鋼第三季營業毛利1.97億元，年減89.52%，毛利率0.27%，年減1.94個百分點；營業損失30.16億元，損失持續擴大，每股虧損來到0.16元，寫下近11季新低。

中鋼今年前3季營收2417億元，營業毛利53億元，營業損失42億元，歸屬於母公司業主淨損41.38億元，累積基本每股虧損0.27元，遜於去年同期的每股盈餘0.12元。

中鋼去年稅後淨利仍有38.75億元，原本期待今年第4季旺季好轉，但目前來看，整體需求偏弱，且各國關稅壁壘嚴重，除美國有232條款鋼鋁關稅影響深遠，歐洲明年也將執行配額、拉大稅率等，而中國今年仍持低價鋼品傾銷、擾亂市場，外界預期，中鋼今年度恐出現建廠以來首次虧損。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法