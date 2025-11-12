長榮第3季賺一個股本 單季EPS 10.04元

長榮第三季賺一個股本，單季EPS 10.04元 。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕 長榮海運（2603）第三季單季合併營收969.20億元，較去年同期減少558.68億，年減36.57％，稅後淨利217.46億元，較去年同期減少401.67億，年減64.88%，營業毛利率26.15%，每股稅後盈餘（EPS）10.04元，賺逾一個股本。

長榮前三季合併營收2,933.75億元，較去年同期減少543.81億元，年減15.64%，稅後淨利600.62億元，較去年同期減少486.92億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，每股盈餘（EPS）27.74元。

請繼續往下閱讀...

近年全球航運市場面臨地緣政治動盪與貿易壁壘，驅動全球供應鏈加速結構性重組；與此同時，日益嚴格的環保法規亦改寫航運業之營運與成本規則。未來在市況波動中，長榮海運將採多元市場布局策略，並針對環保法規的趨嚴，加速船隊優化與汰舊換新，在產業新常態中，為股東創造長期且穩固的價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法