二代健保補充保費政策惹議 彭金隆：會確保市場透明性和公平性

〔記者吳欣恬／台北報導〕衛福部針對健保補充保費研擬改革，引起民眾反彈，目前已暫緩規劃。金管會主委彭金隆表示，政策溝通是必要的，尤其資本市場複雜應各方了解，以做出更符合事實需要的政策。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告，並備質詢。

衛生福利部日前提出「健保補充保費3大改革」構想，包括導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計超過2萬元，收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務約增加新台幣100億至200億元。消息一出，引發民眾反彈，行政院指示暫緩規劃。

對此，彭金隆坦言，金管會確實未被事先徵詢，不過他也為衛福部緩頰，說明只是在研議中的政策。他也提到，未來如果繼續討論此議題，涉及到資本市場運作，金管會有義務提供完整的評估建議，確保維護資本市場的透明性和公平性。

他也提到，對於這類涉及多部會、內容又複雜的議題，跨部會溝通是必要的，金管會樂意、也必須提供必要資訊協助研議。

彭金隆認為，資本市場有很多散戶，每個人投資行為和所得來源都不同，很難用單一標準衡量。像是對於交易行為是否有影響、影響程度多大等，都要經過深度評估與專業研究才知道。

彭金隆進一步說明，先前政策上提出補充保費概念，納入股利收入，不過，確實可能個人有股利所得，但股票買賣上並非有資本利得的問題。金管會基於管理資本市場職責，會提供完整影響項目跟範圍，也會捍衛資本市場公平性跟透明性。

對於中經院院長連賢明建議改以資產作為課徵依據，彭金隆則回應，資產屬存量、所得為流量的概念，從理論上看，以資產衡量支付能力有其意義，但涉及財政部、內政部等跨部會資料整合，非金管會能決定。他也說，「一刀切」的作法一定要考慮各種狀況，有些人資產品質不同，衡量需要更精準。

