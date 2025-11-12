瓦城前3季每股賺6.52元 美國首店Very Thai12月開進洛杉磯

瓦城泰統集團（2729）公布第3季合併營收達15.65億元；稅後淨利1.05億元、年減7.37%、每股盈餘2.45元。（瓦城提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統集團（2729）公布第3季合併營收達15.65億元；稅後淨利1.05億元、年減7.37%、每股盈餘2.45元；累計前3季合併營收達46.17億元，稅後淨利2.79億元，年減5.51％，每股盈餘達6.52元。

瓦城泰統表示，第3季季底台中新光三越重啟營運，館內瓦城、時時香及樂子The Diner三品牌同步回歸，作為集團在中部地區的指標門市群，不僅將成為營運成長的強力推手，更為第4季業績注入強心針。

請繼續往下閱讀...

第4季瓦城泰統集團迎來多重營運成長契機，隨周年慶、三大連假及歲末聚餐旺季接續登場，整體營運展望持續正向。「時時香」亦於10月底進駐台南三井 Outlet、「瓦城」將於12月進駐三重全新商場 CITYLINK，持續擴大全台展店版圖。

美國首店將於12月開幕，美國首間「Very Thai」門市將於12月進駐洛杉磯大型指標商場 Westfield Century City 試營運，該地區堪稱「美國版信義區」，集結全球知名品牌與高端消費客群，是南加州最具代表性的核心商圈之一，象徵集團國際化布局正式啟動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法