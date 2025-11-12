台康生技乳癌生物相似藥授山多士 獲1.52億美元簽約及里程碑金

台康生技研發的乳癌生物相似藥成功授權國際藥廠山德士。圖為台康董事長劉理成。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕蛋白質藥廠台康生技（6589）今（12）日宣布，繼旗下EG12014再次與國際生物相似藥大廠山德士（Sandoz）簽訂第二款自行開發治療HER2陽性乳癌生物相似藥EG1206A，除臺灣、中國、澳門、韓國、蒙古、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓與日本以外之全球專屬授權銷售合約。

依據合約約定，台康除可獲得總額達1.52億美元的簽約及里程碑（Milestones）金外，並將依市場銷售表現再獲得銷售獎勵金；同時，在產品上市後，亦將享有一定比例的銷售分潤。台康將負責產品開發、生產製造及藥品供應。

請繼續往下閱讀...

台康表示，EG1206A已完成臨床動力學臨床試驗，且上個月已取得美國食品藥物管理局（FDA）及歐盟藥品管理局（EMA）可納入精簡開發範疇，臨床三期比較療效試驗將可豁免之正面回應。這次簽約是台康生技生物相似藥開發的另一項重大突破之里程碑。本協議進一步強化Sandoz與台康之夥伴合作關係，雙方先前已簽訂EG12014 （Trastuzumab Biosimilar含150 mg與420 mg劑型）全球商業化協議。EG12014也已獲歐盟執委會批准，並正在美國FDA提交上市許可申請。

台康除已上市第一代EG12014藥品外，一旦第二代EG1206A產品上市將更可提供HER2陽性表現之乳癌病患獲得更多治療機會。依據原廠羅氏大藥廠2024年報資料，原廠藥Pertuzumab全球銷售額達36.16億瑞士法郎（約40.03億美元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法