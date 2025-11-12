婚育宅太搶手 新北市受理量為釋出量12倍

第二季中央社宅特別為婚育家庭保留的74戶。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕婚育宅超搶手，最高吸引12倍申請量。國家住宅及都市更新中心指出，第二季中央婚育宅共有四處，釋出74戶，受理件數高達403件，平均受理件數高出釋出戶數4.44倍，其中新北五谷好室A社宅釋出8戶，最終受理件數為94件，受理件數是釋出戶數的12倍。

國家住都中心指出，為積極響應政府推動青年婚育政策，第二季公告招租的中央興辦社會住宅中，即導入「婚育宅」機制，此次釋出招租的社宅包括新北五谷好室A、臺北市萬華安居、桃園龍岡好室，以及高雄崇實安居等4處、共1470戶，其中保留5%戶數、約74戶做為婚育宅，優先協助新婚兩年內或育有學齡前幼兒的家庭。

Q3婚育宅保留比率提升至2成

至於，四處婚育宅釋出戶數與受理件數情形，新北五谷好室A釋出8戶、受理94件，受理件數是釋出戶數的12倍；臺北市萬華安居有15戶、受理170件，受理是釋出量的11倍；桃園龍岡好室有8戶，受理38件，受理是釋出量的5倍；而高雄崇實安居有43戶、受理101件，受理是釋出量的兩倍。

國家住都中心進一步說明，9月更配合內政部最新「婚育宅」政策，中央社宅第三季第二波招租起，已將婚育戶保留比率提升至20%，因此，今年婚育戶招租總計1022戶。

