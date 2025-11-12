北富銀「Fubon+」週年活動開跑 年底前完成任務抽東京機票

北富銀舉辦「Fubon+週年同樂會」活動，提供東京雙人機票、萬元LINE POINTS等多項好禮。（北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行於去年11月推出全新行動銀行「Fubon+」，目前註冊用戶數高達500萬人，月使用戶數更較去年同期增加15%。為感謝用戶支持，北富銀特別舉辦「Fubon+週年同樂會」活動，提供東京雙人機票、萬元LINE POINTS等多項好禮。

北富銀表示，無論是帳戶查詢、轉帳繳費、投資理財，或是掌握貸款、保險、證券等資產狀況，都能在「Fubon+」輕鬆完成。App內建智能個人化情境，能根據用戶的交易與財務狀況，主動推播理財建議、優惠資訊與貼心提醒，協助客戶做出更明智的財務決策。生活繳費功能也能自動記錄水電費繳納並主動提醒，讓日常消費管理更有效率。

請繼續往下閱讀...

此外，「Fubon+」更領先業界推出「刷卡身分驗證綁定」服務，成為全台首家在信用卡線上交易導入國際最新FIDO2（Fast Identity Online 2）通行密鑰技術的銀行。

北富銀指出，目前持卡人在網路交易時多以一次性密碼（OTP）進行身分驗證，雖然OTP本身也具備一定安全性，但近年詐騙手法日益猖獗，歹徒常透過釣魚網站或社交工程手段誘騙用戶輸入OTP，進而造成信用卡盜刷風險。

「Fubon+」透過密鑰技術，讓用戶可直接以指紋或臉部識別等生物辨識方式完成刷卡驗證，不僅省去繁瑣步驟，更大幅提升交易安全性，守護用戶的數位支付安全。

「Fubon+週年同樂會」活動於11月1日至12月31日舉行，期間只要完成指定任務，包括首次綁定北富銀LINE官方帳號、使用「Fubon+」富邦錢包進行交易，或透過「Fubon+」繳納交通或生活費用，即可獲得最多50次抽獎次數，有機會帶走東京雙人來回機票、萬元LINE POINTS等近千個豐富好禮。

此外，為感謝2024年即登入「Fubon+」的用戶，可額外獲得5次抽獎資格，連同完成任務所獲得的抽獎次數，合計最高可擁有55次抽獎機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法