中國陷通縮螺旋 專家：消費若無起色 恐步90年代日本後塵

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，中國今年恐連續第3年出現通貨緊縮，為1960年代以來最久時間，實際通縮情況比官方數據更為嚴峻，例如日常商品價格持續下跌，虧損企業比例創25年最高，被迫進行減薪和裁員，民眾則更加縮衣節食，進而形成惡性循環，這種惡性循環被稱作「通縮螺旋」（deflation spiral）。專家警告，如果民間消費無起色，中國經濟將面臨危機。

中國自2023年年初以來，消費者物價指數（CPI）一直在0附近徘徊，但民眾感受到的通縮比官方數據更為明顯。《彭博》分析中國36個主要城市的近70種商品的價格，結果發現有51種商品的價格在過去2年下跌，如長城紅酒價格下跌27％，比亞迪汽車價格下跌29％，一線城市的房價下跌27％。

與此同時，涵蓋上游產業的更廣泛指標「GDP平減指數」，已連續10季下滑，顯示通縮早已在工業部門根深蒂固。用於太陽能面板的多晶矽價格已跌至不到2022年高峰的5分之1，用於建築的鋼筋價格5月時跌至8年最低。

面對通縮，中國企業也陷入艱困局面。《彭博》分析中國約6000家上市公司財報，結果發現今年上半年有超過25％報告虧損，創25年來最高，許多公司將虧損原因歸咎於需求疲軟和價格戰。

生存下來的企業，利潤也變得更加微薄，甚至陷入「殭屍化」（利潤無法支付債務利息的企業）。在過去5年，「殭屍企業」的比例從19％增至34％，多數公司的資本和研發支出下降，為10年來首見，超過3分之1的公司在2024年裁員。

企業陷入虧損或利潤下跌，也波及到員工薪資。2024年中國私人企業的薪資漲幅創歷史新低。就連北京當局寄予厚望的「新經濟」也難逃衝擊，例如在人工智慧（AI）和新能源領域，入門薪資也比2022年的高峰低7％。

現年38歲的前上海科技業員工Erica Chen說，她與擔任汽車業工程師的先生家庭年收入曾超過28萬美元，很少考慮過金錢問題，但如今先生面臨汽車業價格戰帶來的減薪威脅，現在訂飯店會考慮選擇更便宜的，「這是我多年來首次開始覺得，最好減少一些支出」。

跨國公司也無法倖免於難。自2022年底以來，蘋果在大中華區的銷售額幾乎每季都會下滑、星巴克2024年業績下滑、福斯汽車和本田汽車預計，2024年的汽車銷量將比疫情前減少30％ 以上。歐萊雅集團、資生堂集團等美妝企業、優衣庫母公司迅銷集團，以及古馳母公司開雲集團等奢侈品牌，在中國的銷售額均大幅下降。

中歐國際工商學院商學院副院長、經濟學教授朱天認為，中國擺脫通縮螺旋的時間不多了。如果民間消費無起色，經濟將面臨危機。他說：「從歷史上來看，這次通縮非常罕見。如果物價下跌3年且通膨沒有回升，人們就會認為通膨不會再回來了，屆時中國就會步入1990年代的日本後塵。」

面對這場危機，北京當局的因應之道顯明基於政治考量；一方面，他們不願向其他國家那樣直接發現金給家庭，另一方面，中國仍側重戰略產業的發展，不願在AI、半導體和綠色能源等領域放慢發展速度，但這些戰略產業的民間需求疲軟，企業只能被迫降價，進一步加劇中國通縮。

