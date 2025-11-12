將榴槤冊封為「國家水果」這國將比兩個出口勁敵快一步

近年來，受需求成長的推動，馬來西亞榴槤的出口量激增，從中國到歐洲和美國，馬來西亞榴槤正獲得全球認可。中國仍是主要出口目的地。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕備受喜愛的「水果之王」榴槤，可能很快就會獲得「國家水果」稱號，因為馬來西亞榴槤製造商協會正在推動政府正式冊封榴槤為國家水果，並將7月7日定為國家榴槤日。

馬來西亞榴槤協會主席Eric Chan表示，「榴槤不僅僅是一種水果，它是我們民族認同的一部分」；「每個馬來西亞人，無論背景如何，都有關於榴槤的故事、記憶和傳統。它是將我們所有人聯繫在一起的樞紐」。

從路邊攤到出口貨箱，馬來西亞著名的榴槤，尤其是貓山王、黑刺，享譽全球。貓山王的地理標誌（GI）認證已續期至2034年3月，再次印證了其作為馬來西亞驕傲產品的正宗地位。

「地理標誌的續期就像貓山王的護照印章」，Eric Chan說：「它證明貓山王的確是馬來西亞的品種。這是我們所有人都可以引以為豪的事情，也表明我們的農民和生產者已經從本土根基打造了一個全球品牌。」

榴槤產業為馬來西亞的農產品出口貢獻鉅額收入，並養活了成千上萬的農民和小農戶。

Eric Chan表示，將榴槤確立為國果，可以激發創新、研究和農業旅遊，尤其是在節慶期間。這不僅僅是一種水果，它代表著驕傲和熱情，設想每年7月7日都會舉行慶祝活動，包括農場參觀、展覽和節日慶典。

近年來，受需求成長的推動，馬來西亞榴槤的出口量激增，從中國到歐洲和美國，馬來西亞榴槤正獲得全球認可。中國仍是主要出口目的地。

中國是全球最大的榴槤消費國，去年進口將近70億美元，過去都是由泰國與越南主宰市場；但隨著中國向馬來西亞開放新鮮榴槤進口後，當地果農都充滿希望能慢慢趕上。越南榴槤今年對中出口額達23億美元，平均出口價格為每噸3696美元，比泰國榴槤低14-15%。

