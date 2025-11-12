奇鋐前三季EPS達32.25元 明年優於今年

奇鋐今日舉辦法說會。圖為奇鋐董事長沈慶行。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠奇鋐（3017）今日公告第三季稅後淨利53.39億元，季增33.6%、年增129.7%，每股稅後盈餘（EPS）13.67元，前三季稅後淨利則為125.5億元、年增115%，每股稅後盈餘32.25元，賺贏且大勝去年全年。

受惠AI伺服器需求，奇鋐第三季、前三季獲利皆創新高。該公司今日於法說會中指出，第三季以散熱與機箱產品佔營收比重77%最高，受惠AI伺服器需求強勁，成為最主要成長動能，第四季與明年營運皆正向看待。法人則估，第四季營運將季增逾2成，明年優於今年。

請繼續往下閱讀...

奇鋐指出，明年散熱產品、風扇、機箱都將維持穩健成長；AI伺服器主要貢獻仍來自GPU領域，明年水冷散熱需求仍維持強勁，並持續與客戶合作下一代專案，除散熱產品外，機構件業務也持續成長，整體維持長期成長動能。

針對微通道蓋（Microchannel lid）技術，奇鋐則指出，目前設計的是主流晶片散熱方案，配合客戶節奏推進，產品單價主要取決於材料成本與研發資源投入，不過目前看現有設備即可生產，不需要額外的大型投資。

針對產能佈局，奇鋐指出，因GPU、ASIC伺服器需求持續向上，連帶水冷散熱滲透率也一直上升，奇鋐持續加大越南擴廠投資，預期明年越南產能將擴充50%，2027年則將進一步擴建、尚在規劃當中。

奇鋐也指出，在產能佈局持續到位、客戶也給予正面回饋，機構件產品將有顯著成長，AI整機與周邊系統皆有發展空間；整體而言，奇鋐第四季、年成長可期，明年整體營運將優於今年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法