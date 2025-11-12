鴻海法說》劉揚偉：2026年非常樂觀 主權AI投資額預期上修

鴻海董事長劉揚偉今天在法說會表示，集團目標成為最完善的AI伺服器硬體供應商。（圖取自鴻海線上法說會）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今天在法說會表示，集團目標成為最完善的AI伺服器硬體供應商，向上游開發關鍵零組件，下游則延伸至資料中心建置，目前非常看好2026年的營運展望，對於AI市場發展相當樂觀，預期主權AI的投資金額將會上修，旗下雲端網路產品（AI伺服器）將是主要成長動能。

劉揚偉指出，集團在模組化資料中心產業鏈扮演統包角色，提供IT設備、AI伺服器、機櫃、冷卻系統等產品，並與夥伴合作機電與安全工程。此策略將延伸AI價值鏈，有助於提升整體毛利率，效益預計明年開始顯現。同時，鴻海也將與OpenAI等產業領導者合作，在主權AI產業鏈中扮演系統整合的市場地位。

劉揚偉觀察，集團第三季AI機櫃出貨量季增300%，累積AI伺服器營收達新台幣一兆元。第四季AI機櫃出貨目標預計季對季高雙位數成長，產品線已從圖形處理器（GPU）機種拓展到特殊積體電路晶片（ASIC）解決方案。無論是GPU或ASIC方案，集團明年整體市佔率將高於目前的四成，GPU、ASIC產品組合比重預估接近市場常態「8：2」。

劉揚偉預期，AI產業規模未來兩到三年可能達到一兆美元（約新台幣31.05兆元），鴻海將切入更多元的AI方案，積極斬獲更多訂單。目前集團已攜手輝達（NVIDIA）在台灣共同打造超算中心，也參與美國、日本的重大主權AI專案。為因應市場預期明年AI機櫃需求翻倍，鴻海已擴大AI伺服器相關投資規模，在美國德州、威州、加州、俄亥俄州等地擴建廠區，並持續提升自動化和測試能量。

此外，鴻海也積極開發AI應用，今年推出的「FoxBrain」AI大語言模型持續改版，聚焦三大智慧平台及自駕車應用，目標成為繁體中文界最重要的AI大語言模型。此外，在數位健康領域，鴻海以AI為核心，深化與醫療機構合作，打造更高效、更貼近使用者需求的智慧醫療生態系。

電動車產業重現PC分工趨勢

劉揚偉認為，電動車產業的「委外代工轉捩點」（Outsourcing Breaking Point） 即將出現，隨著價格競爭加劇，車廠將更需要鴻海的委託設計與製造服務（CDMS）商業模式來維持獲利。集團已引進三菱扶桑（Mitsubishi Fuso）成為第二家日本車廠客戶，雙方將以MODEL T與MODEL U為基礎，共同研發零排放巴士，拓展國際市場。同時，與Stellantis、NVIDIA、Uber攜手開發Level 4自駕車，由鴻海負責軟硬整合。

此外，旗下FIT與沙國合資公司Smart Mobility預計於年底前在中東啟建電動車充電樁生產基地，最快2026年投產。關於Model B量產出貨的時程，目前所知仍維持在明年第一季，但最終時程將依鴻華先進-創（2258）公告為主。

