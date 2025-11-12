佳世達大艦隊併購腳步將放緩 無人機打入國家隊

佳世達併購腳步放緩，無人機打入國家隊。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）董事長陳其宏今日為公司第三季獲利表現不如預期向股東致歉，並指出佳世達未來併購腳步會更謹慎，他坦言過去幾年佳世達併購許多公司目前都健康運營，但成效有待提升，現階段會將精力放在整頓現有大艦隊旗下的公司。

佳世達近年積極轉型，大艦隊成員在過去幾年迅速壯大，目前旗下已有200多家公司，陳其宏今日表示，其實這兩年併購腳步已經放緩，2023年幾乎沒有新的併購案，去年也只併購了丁丁藥局與宜進兩家公司。

他指出，前幾年併進來的公司整理的不錯，績效有目共睹，但是隨著組織越來越龐大、管理開始面臨挑戰，也需要時間培育新的接班團隊，未來會將時間、精力放在整頓已經整併進來的公司，做好投後管理，交出績效。

未來併購腳步會更加謹慎，選擇可以完整集團佈局缺口的公司，不會為了併購而併購。

他也強調，其實目前手上「有很多好牌」，如何排列組和，將縱效完全發揮，是未來努力方向。

特別是在AI領域，佳世達已投入10多年，AIOT事業群現在已經是集團第二大事業群，在邊緣運算、伺服器等領域都有佈局，今年電腦展也都有展出，惟目前團隊規模太小，投入速度不夠快，出貨尚未反應在業績貢獻上，未來希望能加快腳步，並投入更多資源。

在Data Center這一塊，交換器是明泰主力產品，目前也積極切入1.6Ｔ高速交換器領域，希望複製智邦成功經驗。

另外，陳其宏也揭露佳世達在無人機的佈局，陳其宏說，除佳世達自有研發團隊外，也投資擎壤和翔隆兩家子公司，專注於無人機的商用領域，並加入無人機國家隊，成果會陸續顯現。

其中，擎壤與農業局合作，運用在農業上比如噴灑農藥等，另外也可幫忙清洗太陽能光電板、商用大樓玻璃清潔等。

而翔隆則專精於消防搜救及智能巡檢等領域。集團也透過「AI大艦隊」整合旗下資源，提供垂直整合的「Made in Taiwan」無人機解決方案。

