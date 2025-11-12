搶攻普發1萬消費熱潮！ 宏碁推出最高1萬元回饋

宏碁響應政府普發1萬，推出升級超值回饋。（宏碁提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕為迎接政府普發1萬帶來的全民消費與升級熱潮，宏碁（2353）宣布推出「普發金升級回饋活動」，鼓勵消費者有效運用普發金於個人生產力與娛樂體驗的升級。自11月12日起至12月14日止，消費者凡購買Acer指定系列產品，不僅能即刻體驗最新科技，登錄更可享最高1萬元即享券的重磅回饋，並有機會抽中大阪雙人來回機票。

宏碁指出，活動期間內，消費者購買Acer任一產品並完成線上登錄，即可參加「大阪雙人來回機票」（市價3萬元）抽獎，不僅如此，宏碁還針對不同升級需求，再提供不同即享券回饋，包括電競旗艦升級享萬元實質回饋，凡購買搭載最新RTX 50系列顯卡的Predator Helios 16/18系列電競筆電，登錄即送1萬元即享券，幫助玩家輕鬆升級至旗艦配備，提供無與倫比的遊戲體驗。凡購買Swift 14/16系列輕薄筆電，登錄即送888元即享券。凡購買Predator螢幕系列指定機種，登錄即送888元即享券。

