「AI泡沫化」疑慮升溫，聯邦投信看獲利穩健、維持高持股水位。

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著AI商機持續發酵，市場對「AI泡沫化」的疑慮逐漸升溫，聯邦投信認為，雖然全球評價接近高檔，但美台企業第三季財報普遍優於預期，獲利動能穩健，建議投資人維持高持股水位，並依據財報表現汰弱留強、彈性調整組合。

聯邦投信指出，台灣基本面仍展現強勁韌性，10月出口金額達618億美元，創單月歷史新高、年增49.7%，再度超越韓國，財政部預估全年出口可望突破6000億美元，年增率上看三成，追平1980年代以來第二長上升週期，為台股後市提供支撐。

聯邦投信表示，觀察台股產業面，AI應用出口暢旺與匯率穩定帶動相關供應鏈獲利創新高，銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、散熱模組及伺服器組裝等族群均受惠，雖進入傳統淡季，但AI伺服器與高效能運算（HPC）訂單能見度可望延續至明年第一季，市場資金將持續聚焦基本面佳與具成長潛力的企業。

聯邦投信指出，雖然市場對AI概念股的高估值仍有疑慮，但台股整體企業體質健全、產業鏈完整，仍具長期競爭優勢，投資人可透過聯邦台灣精彩50 ETF（009804）透過投資市值台灣前50大公司，涵蓋半導體、電子、金融及傳產等台灣代表性產業龍頭，兼顧報酬潛力與風險分散。

