想省錢就快丟掉！專家揭「9樣東西」正悄悄吞噬你的荷包

〔財經頻道／綜合報導〕有時候，省錢的關鍵就在於剔除那些悄悄消耗你預算的東西，許多節儉的人習慣把東西用到報廢為止，但這種習慣反而可能讓你花更多冤枉錢。美國理財網站《GOBankingRates》報導指出，有些東西不僅耗能、佔空間，還會在不知不覺中增加開銷，以下是專家建議，如果真的想省錢，這9樣東西趕快處理掉吧。

1.舊家電：根據理財網站FinlyWealth聯合創辦人Abid Salahi指出，老舊家電（特別是2001年前生產的冰箱和冷氣）是典型的「吃電怪獸」他表示「一台20年的冰箱每年耗電量可達1700度，光電費就要花掉約200美元（約新台幣6196元）。簡單來說，老家電會拖高電費，換上節能產品才是真正划算的選擇。

2.過大的房子：房子太大，不僅水電費暴增，連房屋稅、維修費都更高，縮小居住空間能大幅減少支出。

3.幾乎不用的車：閒置的車，不只是會折舊的資產，更是金錢黑洞。即使不開，車子仍需保險、檢修、保養等費用。

4.過大的草坪與複雜園藝：漂亮的草坪固然賞心悅目，但維護費用驚人。從灌溉、水費、肥料、修剪到請園丁，一年下來可花費可觀。專家指出，可以考慮以低維護的植物或節水造景取代部分草坪，能大幅減少長期支出。

5.閒置的健身器材或會員資格：專家指出，沒在使用的健身器材不但佔空間，也是浪費的資產，這些器材用電量高，移除後每年可省電費。別忘了還有健身房會員費、健身App訂閱等隱性開銷，檢查過去30天沒用的訂閱，該取消就取消。

6.過時的居家辦公設備：對在家工作的人來說，老舊的印表機、掃描機、傳真機等設備不僅耗能，耗材也貴。

7.高維護或不再穿的衣服：二手或復古衣服固然有價值，但如果你衣櫃裡有長年沒穿、或需要送洗的衣物，最好轉售或捐贈。同樣地，像舞會服、萬聖節服裝等只穿一次的衣物也該清掉。

8.分時度假會籍（Timeshare，這類會籍能讓會員在一定時期內擁有度假村的住宿權）：專家表示，分時度假是著名的金錢黑洞，平均每年光維護費就超過1000美元（約新台幣3.1萬元），還不含特別評估費與旅遊支出。雖然轉售分時度假並不容易，但一旦脫手，能省下數千美元，還能減少心理負擔與財務壓力。

9.太多智慧家電：專家提醒，過多的智慧家電看似便利，卻會大幅拉高電費。若家中到處是智慧音箱等設備，每年可能多出不少電費。只保留真正實用的設備，精簡你的智慧家庭配置，不僅能省電，更能減少不必要的科技依賴。

