美管制奏效！WSJ：先進晶片嚴重短缺 北京出手分配中芯產能

中國嚴重短缺先進晶片，迫使北京介入分配中芯產能。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，美國的晶片出口管制正對中國造成衝擊。知情者透露，由於先進半導體的短缺嚴重，致使中國政府開始介入中國最大晶片代工製造商中芯國際的產能分配。中國當局試圖優先滿足國家冠軍隊華為以及其他科技巨頭的需求。

報導說，中國科技公司正努力爭取有限的國內產能，在一些狀況下，實驗室甚至走私高效能輝達晶片。

請繼續往下閱讀...

知情人士透露，中國AI新創公司DeepSeek因缺乏晶片，致使其今年初延後公佈最新模型。華為等企業則亟思變通方式，包括將數千晶片捆綁至可以協助訓練AI模型的龐大、耗電系統中。

中國政府與企業針對美國近期出口管制所採取的行動，正顯示人工智慧（AI）爭霸中的利害關係。

報導指出，許多專家認為，儘管中國半導體的產能難以量化，然而最樂觀的預測都未能滿足其需求，這顯示中國在半導體完全自主上面臨的挑戰。智庫「進步研究所」（Institute for Progress）科技研究員卡漢（Sif Khan）說，「即使將量產乘以5倍，或許仍未能接近滿足其需求」。

面對美國的出口管制，中國一些半導體公司，比如上海的MetaX，以較容易取得的舊款技術設計晶片，將2至3個較小晶片綁在一起，以彌補有限的算力。知情人士說，中國企業採取的捆綁策略導致資料中心成為吃電怪獸，促使地方政府開始補貼他們的電費。

與此同時，中國企業也持續走私輝達晶片，或利用雲端運算，從其他國家遠端取得相關晶片。

根據華爾街日報檢視的合約，至少16台冰箱大小的Blackwell機架預定11月交付，它們被拆成小部份然後在中國組裝。這些晶片數量不足以訓練先進、大型的AI模型，但仍能用於進行研究與開發強大的應用。

進步研究所近期發現，今年美國能媲美輝達最頂級B300晶片的產量將接近中國產量的25倍，明年則進一步擴大至40倍。卡漢與許多專家說，中國的晶片困境與短缺顯示美國的出口管制奏效，因此甚至允許中國取得降階版晶片都有助於他們縮減與美國的AI差距。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法